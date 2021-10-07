Джигурда побил депутата Милонова: Кто из народных избранников может отомстить за коллегу Накануне состоялся поединок в формате смешанных единоборств между шоуменом Никитой Джигурдой и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. По очкам победил первый, но оба успели побывать в нокдауне. 6 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Поводом для поединка между народным избранником и "воином света", как себя сам называет Джигурда, стал отказ Милонова подать депутатский запрос по просьбе шоумена о подлинности диплома адвоката Александра Добровинского. Он стал широко известен после дела о пьяном ДТП Михаила Ефремова. Тогда Джигурда яро поддерживал актёра и усомнился в профессиональной квалификации защитника пострадавшей стороны. После этого он обратился к Виталию Милонову с целью проверить диплом Добровинского, но депутат отказался. Шоумен за это вызвал народного избранника на бой, а заодно и создал очередной повод попиариться.

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Сам бой, судя по опубликованным кадрам, больше напоминает избиение младенца, несмотря на то что перед поединком участники договорились не бить друг друга по лицу. По очкам победил Джигурда. Оба заявили, что, даже не получив ударов в голову, успели побывать в нокдауне. Таким образом, шоумен поставил под сомнение боевую подготовку членов российского парламента. Но сам выбор противника Джигурдой несколько странен и, вероятно, исход был вполне ожидаем. Милонов никогда не имел подготовки в сфере хоть каких-то единоборств, а перед выходом на ринг провёл, по его словам, всего одну тренировку. Джигурда заявил, что на следующий поединок у него уже есть кандидаты. Но мы подобрали для реванша со стороны Госдумы более достойных соперников, которые явно смогли бы восстановить боевую репутацию парламента.

Николай Валуев

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В прошлом профессиональный боксёр и чемпион мира в этом виде единоборств и, пожалуй, один из самых известных бойцов России избрался в Госдуму в 2011 году. За пять лет работы в Комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи гигант семь раз публично выступил перед депутатами. Валуева интересовали не только профильные проблемы, но и такие вопросы, как применение метадона в лечении от наркотической зависимости, а также аренда китайскими аграриями земель на Дальнем Востоке. В Госдуме последнего созыва он стал первым заместителем председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды, отойдя от спорта.

Александр Карелин

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Прославленный российский греко-римский боец хоть и не имеет боксёрской подготовки, но физически явно превосходит шоумена Джигурду. Трёхкратный победитель Олимпийских игр стал депутатом Госдумы в 1999-м и свою законотворческую деятельность продолжает и сейчас. В 2020 году он был назначен сенатором в Совет Федерации, так что вполне может постоять за честь российского парламента.

Дмитрий Пирог

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Ни разу не побеждённый профессиональный российский боксёр Дмитрий Пирог также является депутатом Госдумы. Свой мандат он получил в 2017-м, через пять лет после завершения карьеры бойца. Навыки у народного избранника остались, и он явно превосходящий Джигурду соперник на ринге.

Бувайсар Сайтиев

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Один из самых титулованных борцов вольного стиля во всей спортивной истории Бувайсар Сайтиев стал депутатом Госдумы. Хоть спортсмен и не имеет боксёрского опыта и практики в смешанных единоборствах, но его физическая форма и подготовка, без сомнения, по-прежнему на высоком уровне и честь Госдумы он вполне может восстановить.

Артур Таймазов

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Ещё один из самых титулованных борцов-вольников в истории выступал не за Россию, а за Узбекистан. Что, впрочем, не мешало руководству Северной Осетии, где родился спорт­смен, признавать его за своего. Завершив карьеру, Таймазов вернулся на родину, а на выборах баллотировался по одномандатному округу в Северной Осетии и был избран. В Госдуме борец занял пост заместителя председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Мурат Хасанов

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11-кратный чемпион мира по самбо и самый титулованный боец планеты в этом виде единоборств был избран в Госдуму в 2016-м и вошёл в Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи. До этого после завершения карьеры спортсмена он возглавлял профильный комитет в Республике Адыгея.

Авторы Алексей Соков