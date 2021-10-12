Олимпийский чемпион Никита Гусев вернулся в СКА

Петербургский СКА подписал контракт с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина Никитой Гусевым. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано до 30 апреля 2022 года. В СКА Гусев будет выступать под привычным для себя 97-м номером.

В середине сентября форвард подписал пробный контракт с клубом НХЛ "Торонто Мейпл Лифс". После прохождения просмотра канадский клуб не стал заключать с игроком постоянное соглашение.

В прошлом сезоне Гусев выступал в регулярном чемпионате НХЛ за "Нью-Джерси Девилз" и "Флорида Пантерз". В 31 встрече он набрал десять очков, забросив четыре шайбы и сделав шесть результативных передач.