Олимпийский чемпион Никита Гусев вернулся в СКА
В минувшем сезоне он выступал за "Нью-Джерси Девилз" и "Флорида Пантерз".
Фото © ХК СКА
Петербургский СКА подписал контракт с олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина Никитой Гусевым. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано до 30 апреля 2022 года. В СКА Гусев будет выступать под привычным для себя 97-м номером.
В середине сентября форвард подписал пробный контракт с клубом НХЛ "Торонто Мейпл Лифс". После прохождения просмотра канадский клуб не стал заключать с игроком постоянное соглашение.
В прошлом сезоне Гусев выступал в регулярном чемпионате НХЛ за "Нью-Джерси Девилз" и "Флорида Пантерз". В 31 встрече он набрал десять очков, забросив четыре шайбы и сделав шесть результативных передач.
До переезда за океан форвард играл в КХЛ за ЦСКА, "Амур", "Югру" и СКА. В 2017 году он в составе петербургской команды выиграл Кубок Гагарина. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Гусев выиграл со сборной России золотую медаль.
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