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"Крепко обнимаю и желаю всего наилучшего": Моуриньо поздравил легенду российского футбола Симоняна с 95-летием

Ранее свою порцию поздравлений в адрес чемпиона Олимпиады-1956 направили президенты ФИФА и УЕФА.

12 октября, 15:43
<p>Фото ©ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото ©ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поздравил с 95-летием легенду советского и российского футбола Никиту Симоняна. Ролик в "Твиттере" опубликовала пресс-служба нашей национальной команды.

"Привет, дорогой Никита. Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу ещё одно поздравление для тебя, с 96-летием", — сказал Моуриньо.

"Ты настоящая легенда": Президент ФИФА поздравил олимпийского чемпиона 1956 года Симоняна с юбилеем

"Ты настоящая легенда": Президент ФИФА поздравил олимпийского чемпиона 1956 года Симоняна с юбилеем

Отметим, что чемпион Олимпийских игр 1956 года, капитан сборной СССР и легенда российского футбола Никита Симонян сегодня отмечает своё 95-летие. С юбилеем его поздравили президенты ФИФА и УЕФА, а также футболисты Жерар Пике и Генрих Мхитарян.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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