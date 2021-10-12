Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поздравил с 95-летием легенду советского и российского футбола Никиту Симоняна. Ролик в "Твиттере" опубликовала пресс-служба нашей национальной команды.

"Привет, дорогой Никита. Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу ещё одно поздравление для тебя, с 96-летием", — сказал Моуриньо.