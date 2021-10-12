"Крепко обнимаю и желаю всего наилучшего": Моуриньо поздравил легенду российского футбола Симоняна с 95-летием
Ранее свою порцию поздравлений в адрес чемпиона Олимпиады-1956 направили президенты ФИФА и УЕФА.
Фото ©ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Особенное поздравление из @ASRomaEN для Никиты Павловича🔥 pic.twitter.com/UfcMMqA5Wz— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поздравил с 95-летием легенду советского и российского футбола Никиту Симоняна. Ролик в "Твиттере" опубликовала пресс-служба нашей национальной команды.
"Привет, дорогой Никита. Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу ещё одно поздравление для тебя, с 96-летием", — сказал Моуриньо.
Отметим, что чемпион Олимпийских игр 1956 года, капитан сборной СССР и легенда российского футбола Никита Симонян сегодня отмечает своё 95-летие. С юбилеем его поздравили президенты ФИФА и УЕФА, а также футболисты Жерар Пике и Генрих Мхитарян.
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