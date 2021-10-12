"Питтсбург" поместил Малкина в долгосрочный список травмированных
Новый сезон стартует уже сегодня ночью. Впервые в истории в регулярном чемпионате примут участие 32 клуба.
Фото © Getty Images / Jeanine Leech/Icon Sportswire
Клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинз" поместил российского форварда Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных. Об этом сообщается на сайте команды.
По информации СМИ, Малкин не сможет играть как минимум два месяца. Российский нападающий продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, перенесённой в начале июня.
Новый сезон чемпионата НХЛ стартует уже сегодня ночью. Впервые в истории в регулярном первенстве примут участие 32 команды. Перед началом чемпионата в лигу был принят "Сиэтл Кракен".
В 2004 году "Питтсбург" выбрал Малкина в первом раунде драфта под общим вторым номером. Первый тогда получил нынешний капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. За "Питтсбург" Малкин играет с 2006-го.
В составе команды форвард трижды побеждал в Кубке Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В регулярных чемпионатах НХЛ Малкин провёл 940 встреч, набрав 1104 очка (424 шайбы и 680 результативных передач).
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