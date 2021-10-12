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"Питтсбург" поместил Малкина в долгосрочный список травмированных

Новый сезон стартует уже сегодня ночью. Впервые в истории в регулярном чемпионате примут участие 32 клуба.

12 октября, 14:43
<p>Фото © Getty Images / Jeanine Leech/Icon Sportswire</p>

Фото © Getty Images / Jeanine Leech/Icon Sportswire

Клуб НХЛ "Питтсбург Пингвинз" поместил российского форварда Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных. Об этом сообщается на сайте команды.

По информации СМИ, Малкин не сможет играть как минимум два месяца. Российский нападающий продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, перенесённой в начале июня.

Новый сезон чемпионата НХЛ стартует уже сегодня ночью. Впервые в истории в регулярном первенстве примут участие 32 команды. Перед началом чемпионата в лигу был принят "Сиэтл Кракен".

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В 2004 году "Питтсбург" выбрал Малкина в первом раунде драфта под общим вторым номером. Первый тогда получил нынешний капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. За "Питтсбург" Малкин играет с 2006-го.

В составе команды форвард трижды побеждал в Кубке Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В регулярных чемпионатах НХЛ Малкин провёл 940 встреч, набрав 1104 очка (424 шайбы и 680 результативных передач).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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