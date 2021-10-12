УЕФА начал приём заявок на проведение чемпионата Европы 2028 года

УЕФА объявил о старте приёма заявок на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу в 2028 году. Об этом сообщается на сайте организации.

В турнире примут участие 24 команды. Всего в рамках финального турнира запланировано проведение 51 матча.

Страны, желающие провести чемпионат Европы, должны до 23 марта 2022 года объявить о своей заинтересованности. Крайний срок для подачи окончательной заявки — 12 апреля 2023 года. Страна – хозяйка первенства будет объявлена в сентябре 2023 года.

О желании провести Евро-2028 уже объявила Турция, также готовится совместная заявка Румынии, Греции, Болгарии и Сербии.