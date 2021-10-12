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УЕФА начал приём заявок на проведение чемпионата Европы 2028 года

Страна – хозяйка первенства будет объявлена в сентябре 2023 года.

12 октября, 14:35
<p>Фото © УЕФА</p>

Фото © УЕФА

УЕФА объявил о старте приёма заявок на проведение финальной части чемпионата Европы по футболу в 2028 году. Об этом сообщается на сайте организации.

В турнире примут участие 24 команды. Всего в рамках финального турнира запланировано проведение 51 матча.

Страны, желающие провести чемпионат Европы, должны до 23 марта 2022 года объявить о своей заинтересованности. Крайний срок для подачи окончательной заявки — 12 апреля 2023 года. Страна – хозяйка первенства будет объявлена в сентябре 2023 года.

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О желании провести Евро-2028 уже объявила Турция, также готовится совместная заявка Румынии, Греции, Болгарии и Сербии.

Ранее глава оргкомитета "Россия-2018" и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявлял, что наша страна обладает достаточным опытом и инфраструктурой для проведения финальных турниров чемпионата Европы в 2028-м или 2032 году.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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