"Часть моей жизни": Игрок "Ростова" Фольмер рассказал, что готов вернуться в "Спартак"
Футболист является воспитанником красно-белых, а с лета выступает за команду с берегов Дона.
Фото © ФК "Ростов"
Полузащитник "Ростова" Кирилл Фольмер в интервью Sport24 признался, что всегда готов вернуться в "Спартак", воспитанником которого является.
"Те восемь лет (которые провёл в "Спартаке". — Прим. Лайфа) — неотъемлемая часть моей жизни. Я благодарен "Спартаку", люблю его всем сердцем. Если позовут обратно, то готов", — отметил Фольмер.
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Добавим, что летом этого года Фольмер перешёл в "Ростов" из "Уфы", за которую играл с 2019 года. До этого он был игроком "Спартака", за молодёжную и вторую команду которого он выступал в ФНЛ и Молодёжном первенстве.
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