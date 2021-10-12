НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Часть моей жизни": Игрок "Ростова" Фольмер рассказал, что готов вернуться в "Спартак"

Футболист является воспитанником красно-белых, а с лета выступает за команду с берегов Дона.

12 октября, 13:56
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Полузащитник "Ростова" Кирилл Фольмер в интервью Sport24 признался, что всегда готов вернуться в "Спартак", воспитанником которого является.

"Те восемь лет (которые провёл в "Спартаке". Прим. Лайфа) — неотъемлемая часть моей жизни. Я благодарен "Спартаку", люблю его всем сердцем. Если позовут обратно, то готов", — отметил Фольмер.

В состав "молодёжки" вошли Мухин и Тюкавин, которых Карпин не включил в окончательный состав сборной

В состав "молодёжки" вошли Мухин и Тюкавин, которых Карпин не включил в окончательный состав сборной

Добавим, что летом этого года Фольмер перешёл в "Ростов" из "Уфы", за которую играл с 2019 года. До этого он был игроком "Спартака", за молодёжную и вторую команду которого он выступал в ФНЛ и Молодёжном первенстве.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1