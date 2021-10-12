" Те восемь лет (которые провёл в "Спартаке". — Прим. Лайфа) — неотъемлемая часть моей жизни. Я благодарен "Спартаку", люблю его всем сердцем. Если позовут обратно, то готов ", — отметил Фольмер.

Добавим, что летом этого года Фольмер перешёл в "Ростов" из "Уфы", за которую играл с 2019 года. До этого он был игроком "Спартака", за молодёжную и вторую команду которого он выступал в ФНЛ и Молодёжном первенстве.