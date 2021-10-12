Промес назван лучшим футболистом "Спартака" в сентябре

Помимо него на награду также претендовали нападающий Эсекьель Понсе и защитники Георгий Джикия, Айртон и Самюэль Жиго. В итоге за Промеса свои голоса отдали 53% фанатов "Спартака". За ставшего вторым Джикию проголосовали 15% болельщиков красно-белых.

Отметим, что в сентябре Промес провёл четыре матча в РПЛ и два — в Лиге Европы. На его счету четыре забитых гола, в том числе два в ворота итальянского "Наполи".