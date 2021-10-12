Промес назван лучшим футболистом "Спартака" в сентябре
На награду также претендовали Эсекьель Понсе, Георгий Джикия, Айртон и Самюэль Жиго.
Фото © ФК "Спартак" (Москва)
Голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес признан болельщиками лучшим футболистом красно-белых по итогам прошедшего сентября. Об этом информирует пресс-служба москвичей.
Помимо него на награду также претендовали нападающий Эсекьель Понсе и защитники Георгий Джикия, Айртон и Самюэль Жиго. В итоге за Промеса свои голоса отдали 53% фанатов "Спартака". За ставшего вторым Джикию проголосовали 15% болельщиков красно-белых.
Отметим, что в сентябре Промес провёл четыре матча в РПЛ и два — в Лиге Европы. На его счету четыре забитых гола, в том числе два в ворота итальянского "Наполи".
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