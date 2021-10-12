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Промес назван лучшим футболистом "Спартака" в сентябре

На награду также претендовали Эсекьель Понсе, Георгий Джикия, Айртон и Самюэль Жиго.

12 октября, 13:43
<p>Фото © ФК "Спартак" (Москва)</p>

Фото © ФК "Спартак" (Москва)

Голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес признан болельщиками лучшим футболистом красно-белых по итогам прошедшего сентября. Об этом информирует пресс-служба москвичей.

Помимо него на награду также претендовали нападающий Эсекьель Понсе и защитники Георгий Джикия, Айртон и Самюэль Жиго. В итоге за Промеса свои голоса отдали 53% фанатов "Спартака". За ставшего вторым Джикию проголосовали 15% болельщиков красно-белых.

Футболист "Спартака" Промес выбыл на три недели из-за травмы

Футболист "Спартака" Промес выбыл на три недели из-за травмы

Отметим, что в сентябре Промес провёл четыре матча в РПЛ и два — в Лиге Европы. На его счету четыре забитых гола, в том числе два в ворота итальянского "Наполи".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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