"Расстраиваться не стоит": Валуев прокомментировал запрет российским бойцам участвовать на чемпионате Европы по ММА в Киеве
Ранее стало известно, что наши спортсмены пропустят турнир, который пройдёт в Незалежной с 5 по 9 ноября.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что запрет российским бойцам принимать участие на чемпионате Европы по ММА в Киеве, не должен расстраивать наших бойцов, ведь есть ещё несколько подобных соревнований.
В частности, он обратил внимание на то, что организаторы чемпионата GAMMA согласились на условия украинской стороны, однако есть ещё аналогичный турнир организации IMMAF.
"Удивлён, что таких организаций целых две. Чемпионат Европы должен быть один. Одна организация должна его проводить по идее. Расстраиваться нам не нужно, будет другая организация и ещё один чемпионат Европы", — заявил Валуев "Спорт-Экспрессу".
Ранее Лайф сообщал, что российские бойцы не смогут принять участие в чемпионате Европы по ММА, который состоится в Киеве с 5 по 9 ноября.
ММА. Интересное по теме
Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы по ММА в Киеве
сегодня в 08:16
"Надругательство и позор" или "крутой поединок": Эксперты оценили легендарный бой Джигурда – Милонов
10 октября, 11:06
"Женщину надо бить периодически": Боец Александр Емельяненко стал новым гостем шоу "Что было дальше?" и сделал немало резких заявлений
7 октября, 14:52
Комментариев: 0