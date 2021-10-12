"Расстраиваться не стоит": Валуев прокомментировал запрет российским бойцам участвовать на чемпионате Европы по ММА в Киеве

Ранее стало известно, что наши спортсмены пропустят турнир, который пройдёт в Незалежной с 5 по 9 ноября.

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что запрет российским бойцам принимать участие в чемпионате Европы по ММА в Киеве не должен расстраивать наших бойцов, ведь есть ещё несколько подобных соревнований.

В частности, он обратил внимание на то, что организаторы чемпионата GAMMA согласились на условия украинской стороны, однако есть ещё аналогичный турнир организации IMMAF.

"Удивлён, что таких организаций целых две. Чемпионат Европы должен быть один. Одна организация должна его проводить по идее. Расстраиваться нам не нужно, будет другая организация и ещё один чемпионат Европы", — заявил Валуев "Спорт-Экспрессу".