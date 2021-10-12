"Неважно, Гисдоль или Пупкин": Как в России восприняли тренерскую перестановку в "Локомотиве" Марко Николич возглавил клуб в непростой ситуации, сменив легендарного Юрия Сёмина. Серб принёс команде Кубок России, а также серебро и бронзу в РПЛ, но его заменили после первого же спада в игре. 12 октября, 14:27 Фото © ТАСС / dpa / Thilo Schmuelgen

В последние годы московский "Локомотив" обрёл долгожданную стабильность и при яркой, самобытной игре стал постоянным участником еврокубков и одним из немногих конкурентов "Зенита" в борьбе за золото в РПЛ. Во многом это заслуга сербского тренера Марко Николича, который принял команду в непростой момент, но смог справиться с колоссальным давлением и добился очень приличных результатов.

Успокоил фанатов после ухода Сёмина

Достаточно сказать, что в июне 2020 года малоизвестный в России на тот момент специалист сменил у руля клуба самого Юрия Сёмина. Болельщики были возмущены тем, что с легендой "Локомотива" отказались продлить контракт и не устроили ему подобающего прощания. Фанаты проводили одиночные пикеты у стадиона, рисовали граффити в поддержку Сёмина, а во время матчей демонстративно покидали трибуны после 20-й минуты.

В этих условиях Николич смог наладить игру команды, выиграв с ней серебро и бронзу в чемпионате России, а также завоевав Кубок страны. В мае 2021 года "Локомотив" продлил контракт с сербом ещё на три года на улучшенных условиях, но в июле у клуба резко изменился курс. Пост руководителя отдела спорта и развития железнодорожников занял немец Ральф Рангник, ранее возглавлявший "Штутгарт", "Шальке", "Хоффенхайм" и "Лейпциг", а в последнее время работавший руководителем отдела спорта и развития футбола в компании "Ред булл". Кроме того, техническим директором "Локомотива" стал бывший гендир "Спартака" Томас Цорн.

Не нашёл общего языка с новым руководством

Фото © ФК "Локомотив"

С новыми руководителями у Николича отношения не сложились, из-за чего сразу поползли слухи о его возможной отставке. В межсезонье в команде решили в значительной степени изменить состав. При этом, по информации СМИ, с Николичем трансферы не согласовывали. В "Краснодар" продали ведущего полузащитника команды Гжегожа Крыховяка, в ЦСКА ушёл молодой и перспективный Максим Мухин.

— Болельщики не понимают, что происходит? Я тоже, — иронически говорил Николич во время одного из флеш-интервью.

Да, появилось сразу восемь новичков, в том числе Наир Тикнизян и Константин Марадишвили из ЦСКА, голландец Джирано Керк, француз Алексис Бека Бека и англичанин Фаустино Анджорин. Но молодым игрокам нужно было время, чтобы вписаться в игру. В результате же руководство клуба решилось на кардинальные меры уже после первого же серьёзного спада. "Локомотив" выдал серию из пяти матчей без побед, и Николичу указали на дверь.

СМИ узнали, что Рангник требовал от серба делать конспект по каждой тренировке, но тренер не хотел делиться своими разработками и методиками. Также Николичу приходилось считаться с мнением мексиканского врача. Именно этот доктор принимал решения, кого из футболистов можно выпускать на поле, а кого нельзя. Назвать эту ситуацию здоровой язык не повернётся.

Неожиданная кандидатура из Германии

После отставки Николича исполняющим обязанности главного тренера назначали легенду клуба Дмитрия Лоськова. Впрочем, уже через несколько дней "Локомотив" определился с новым наставником. Им стал вообще никому не известный немец Маркус Гисдоль. На счету Николича перед переездом в Москву были хотя бы чемпионские трофеи в Сербии с "Партизаном" и в Венгрии с "Фехерваром". Гисдоль же вообще едет в Россию без каких-либо титулов.

Ясное дело, что нового наставника выбирал лично Рангник. Они знакомы с 2009 года по совместной работе в "Хоффенхайме". В 2011-м Гисдоль стал помощником Рангника в "Шальке". Самым высоким достижением тренера в ходе его самостоятельной работы стало восьмое место "Хоффенхайма" в 2015 году. Зато он спасал от вылета из Бундеслиги тот же "Хоффенхайм", "Гамбург" и в придачу "Кёльн".

Болельщики клуба вообще не поняли, что хотело сказать руководство, объявляя о договорённости с Гисдолем. Заслуженный артист России и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов был необычайно резок в своих суждениях.

— Меня "Локомотив" после назначения Гисдоля больше не интересует. Я не хочу больше болеть за эту команду. То, что сейчас там творится, для меня вопрос больной. Пусть все они едут куда-нибудь в "Кёльн" играть. "Локомотив" всегда был по-настоящему русской, домашней, семейной командой, а сейчас это какая-то немецкая свиноферма. Всё, что создавалось годами, пошло немецкому псу под хвост, — сказал актёр.

Бывший футболист московского "Локомотива" Вадим Евсеев, ныне возглавляющий ярославский "Шинник", не смог удержаться и немного подколол нового наставника железнодорожников. Его не оставил равнодушным тот факт, что в послужном списке Гисдоля есть только спасение разнообразных клубов от вылета.

— Два спасения и девятое место с "Уфой", — вспомнил Евсеев свою работу во главе башкирского клуба.

Несамостоятельная фигура

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов считает, что Гисдоль является лишь исполнителем. По его мнению, 52-летнему тренеру без насыщенной биографии не дадут принимать самостоятельных решений.

— Я не знаком с творчеством Гисдоля, но скажу так: неважно, кто станет тренером "Локомотива", Гисдоль или Пупкин, главное — человек Рангника. Тот человек, который будет делать то, что говорит Ральф. Маркус — исполнитель, будет ставить тот состав, который ему будет говорить Рангник, тактика тоже будет от него идти. Неважно, хороший он тренер или нет, он просто будет исполнять волю тех людей, которые в "Локомотиве", — говорит Наумов.

В Германии Гисдоля считают обычным тренером, который вообще безразличен болельщикам. По словам журналиста Deutsche Welle Паскаля Йохема, специалист всегда быстро и понятно доносит до игроков, что хочет от них видеть, но не умеет справляться с кризисами.

— Когда у команды серия без побед, а соперники уже знают, как играть против его команды, Гисдоль начинает теряться. Безвыигрышные серии, много критики, а потом увольнение — это обычная история с ним, — отметил репортёр.

Гисдоль будет зарабатывать в столичном клубе миллион евро в год. Предполагается, что соглашение с тренером будет рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. При этом годовой оклад Николича первоначально составлял около 600 тысяч евро, но после продления контракта увеличился вдвое — до 1,2 миллиона евро за сезон.

"Дайте тренеру поработать"

Комментатор и ведущий "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев уверен, что на данном этапе Гисдоля не стоит огульно критиковать. Он напомнил, что другой немец — Сандро Шварц — также приехал в Россию без титулов, но сейчас его "Динамо" показывает весьма симпатичный футбол.

— Получится или нет — это мы посмотрим. Но сначала надо дать тренеру хотя бы несколько месяцев, а потом уже критиковать. Ну, или хвалить, если у него вместе с Рангником всё получится, — говорит журналист.

Ясно, что резкие кадровые перестановки в ведущих клубах всегда вызывают бурную реакцию со стороны болельщиков и экспертов. Другой вопрос, что новое руководство "Локомотива" и не думает объяснять свои решения, навлекая на себя всеобщий гнев. В данной ситуации фанатам железнодорожников остаётся только набраться терпения и дождаться первых результатов Гисдоля на новом посту. В Николича ведь сначала тоже никто не верил, а он смог доказать, что его назначение не было ошибкой.

Авторы Роман Фейгин