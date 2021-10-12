В КХЛ состоялся трёхсторонний обмен с участием СКА, ЦСКА и "Сибири"
По итогам сделки бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира Валентин Зыков подпишет контракт с петербургским клубом.
Валентин Зыков. Фото © ХК СКА
В КХЛ состоялся трёхсторонний обмен с участием петербургского СКА, столичного ЦСКА и новосибирской "Сибири". Об этом сообщается на сайтах хоккейных клубов.
Сначала "Сибирь" приобрела у ЦСКА права на бронзового призёра молодёжного чемпионата мира Валентина Зыкова. Московский клуб взамен получил денежную компенсацию.
После этого "Сибирь" передала права на Зыкова СКА. Взамен новосибирская команда получила двух нападающих — Егора Спиридонова и Владислава Каменева.
СКА объявил, что подпишет с Зыковым контракт до конца сезона. За новую команду 26-летний форвард будет выступать под 90-м номером.
Зыков ранее никогда не выступал в КХЛ. В НХЛ он играл в составе команд "Каролина Харрикейнз", "Эдмонтон Ойлерз" и "Вегас Голден Найтс". Всего в заокеанской лиге форвард провёл 55 матчей и набрал 17 очков (семь шайб + десять результативных передач). В октябре 2019 года НХЛ дисквалифицировала его на двадцать матчей за употребление запрещённых препаратов.
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