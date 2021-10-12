В КХЛ состоялся трёхсторонний обмен с участием СКА, ЦСКА и "Сибири"

В КХЛ состоялся трёхсторонний обмен с участием петербургского СКА, столичного ЦСКА и новосибирской "Сибири". Об этом сообщается на сайтах хоккейных клубов.

Сначала "Сибирь" приобрела у ЦСКА права на бронзового призёра молодёжного чемпионата мира Валентина Зыкова. Московский клуб взамен получил денежную компенсацию.

После этого "Сибирь" передала права на Зыкова СКА. Взамен новосибирская команда получила двух нападающих — Егора Спиридонова и Владислава Каменева.

СКА объявил, что подпишет с Зыковым контракт до конца сезона. За новую команду 26-летний форвард будет выступать под 90-м номером.