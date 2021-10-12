Болельщики предложили переименовать улицу в Уфе в честь игрока сборной России

Болельщики создали в Сети петицию, в которой предложили переименовать родную улицу защитника сборной России Игоря Дивеева в Уфе в его честь.

Петицию на сайте Change.org подписало около 100 человек. В тексте указывается, что Дивеев стал первым воспитанником башкирского футбола, который сумел забить гол за сборную России. Сам документ обращён к губернатору Башкирии Радию Хабирову и мэру Уфы Сергею Грекову.

"В связи с этим просим Вас рассмотреть вопрос о переименовании улицы, на которой он вырос, в честь защитника сборной России, участника чемпионата Европы 2020 по футболу Игоря Дивеева", — говорится в тексте петиции.