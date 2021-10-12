Болельщики предложили переименовать улицу в Уфе в честь игрока сборной России
Вчера он стал автором одного из забитых мячей в победном матче против Словении в рамках отбора на ЧМ-2022.
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Болельщики создали в Сети петицию, в которой предложили переименовать родную улицу защитника сборной России Игоря Дивеева в Уфе в его честь.
Петицию на сайте Change.org подписало около 100 человек. В тексте указывается, что Дивеев стал первым воспитанником башкирского футбола, который сумел забить гол за сборную России. Сам документ обращён к губернатору Башкирии Радию Хабирову и мэру Уфы Сергею Грекову.
"В связи с этим просим Вас рассмотреть вопрос о переименовании улицы, на которой он вырос, в честь защитника сборной России, участника чемпионата Европы 2020 по футболу Игоря Дивеева", — говорится в тексте петиции.
Напомним, вечером 11 октября сборная России одержала важнейшую победу над Словенией в матче отбора на ЧМ-2022 со счётом 2:1 и гарантировала себе как минимум участие в стыковых играх. Автором одного из голов стал Игорь Дивеев.
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