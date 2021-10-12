Политолог оценил результаты первого заседания Госдумы VIII созыва

Эксперт назвал верным решением создание комитетов, структура которых будет максимально приближена к федеральным органам исполнительной власти.

Новые полномочия Госдумы VIII созыва, которые получены после внесения поправок в конституцию, позволяют депутатам влиять на кадровый состав Правительства РФ. А значит, члены нижней палаты парламента теперь несут ответственность за министров и результат их работы, возникает "та самая контрольная функция", требующая взаимодействия с кабмином. Об этом Лайфу рассказал политолог Марат Баширов, комментируя результаты первого заседания Госдумы нового созыва.

"С этой точки зрения создание фокусных комитетов — абсолютно верное решение. В них можно будет сосредоточить тех отраслевых депутатов, которые разбираются в туризме или строительстве, и не разбивать работу комитета между несопоставимыми отраслями. Когда у вас появляются такие дуальные пары — комитет и федеральные органы исполнительной власти, это позволяет в деталях рассматривать бюджет. И погружение во взаимную работу комитетов и министерств пойдёт только на пользу", — отметил эксперт.

Баширов также оценил появление новых депутатов в Госдуме, отметив, что это люди, ранее занимавшиеся профильной работой. Он уточнил, что, например, те, кто будет отвечать за информационную политику, в большинстве своём журналисты, а значит, им не нужно рассказывать, как устроена работа. Кроме того, по мнению Баширова, новички среди парламентариев привнесут новшества в работу комитетов. Он подчеркнул, что такое обновление естественно, добавив, что изменилось почти 50% состава фракции "Единой России", куда были квотированы общественные деятели, не входящие в состав партии.

"Хоть это новички-депутаты, но научиться работать в парламенте легче, чем погрузиться в какую-то социальную проблему и тем более знать, как её решать. С моей точки зрения, это очень удачно. Немало новичков и среди заместителей председателей комитетов, они тоже играют значительную роль при рассмотрении законопроекта и при работе с экспертным обществом. И для меня нет удивления, среди них есть и победители конкурсов "Лидеры России" и "Лидеры России. Политика", потому что это в первую очередь такое сито", — отметил политолог.

Баширов указал, что благодаря этим конкурсам можно заметить тех, кто демонстрирует хорошие результаты и высоко квалифицирован. По его мнению, тот факт, что участники таких соревнований заняли высокие позиции в Госдуме, указывает на правильную кадровую политику, которой, отметил политолог, не было очень долгое время, ещё с 90-х годов.

Эксперт также положительно оценил решение отдать часть комитетов различным партиям, в том числе представляющим оппозицию. Баширов подчеркнул, что парламент — место для дискуссий, неуважение оппонента в данном случае означает неуважение части населения, которая за него голосовала. Политолог отметил, что "Единая Россия" выполняет обещания из народной программы, что является хорошим сигналом. Однако он добавил, что пока мы видим первые шаги, а самое главное ещё впереди.