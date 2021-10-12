Рыжий кот Ося, который был похищен из музея Анны Ахматовой в Петербурге, вернулся в Фонтанный дом. Ролик с питомцем опубликован в фейсбуке учреждения.

"Друзья! Ося дома! Музейный кот вернулся в Фонтанный дом! Он уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя", — сказано в записи.

На кадрах видно, что Ося немного в шоке от происходящего и даже пытается вырваться из рук сотрудницы. В пресс-службе музея заметили, что в скором времени кота отнесут к ветеринару, однако сейчас он отдыхает в тепле. В учреждение обратилась сама похитительница, как только увидела новости о пропаже кота.