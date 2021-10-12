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"Ты мой хороший!": Похищенный из музея Анны Ахматовой кот Ося вернулся домой

Питомец уже поел, принял лекарства и сейчас потихоньку приходит в себя, отметили в учреждении.

12 октября, 14:19

Скриншот видео © Facebook / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Похищенный кот Ося из музея Анны Ахматовой вернулся домой. Видео © Facebook / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Рыжий кот Ося, который был похищен из музея Анны Ахматовой в Петербурге, вернулся в Фонтанный дом. Ролик с питомцем опубликован в фейсбуке учреждения.

"Друзья! Ося дома! Музейный кот вернулся в Фонтанный дом! Он уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя", — сказано в записи.

На кадрах видно, что Ося немного в шоке от происходящего и даже пытается вырваться из рук сотрудницы. В пресс-службе музея заметили, что в скором времени кота отнесут к ветеринару, однако сейчас он отдыхает в тепле. В учреждение обратилась сама похитительница, как только увидела новости о пропаже кота.

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Об исчезновении Оси стало известно 9 октября. Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала, как девушка подбирает кота и уносит с собой. Тогда сотрудники музея организовали масштабную кампанию по поиску питомца.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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