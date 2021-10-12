Жириновский раскритиковал Собчак за поспешный отъезд с места смертельного ДТП под Сочи
Парламентарий также обещал Лайфу рассмотреть инициативу о введении ответственности за оставление места аварии для пассажиров автомобилей.
Скриншот видео © LIFE
Жириновский раскритиковал Собчак за оставление места смертельного ДТП под Сочи. Видео © LIFE
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал громкое ДТП под Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак. Парламентарий раскритиковал звезду за то, что сразу после аварии она продолжила путь в аэропорт.
"Там, может быть, 15 минут решают роль! Скорая помощь могла приехать через полчаса — оказывайте помощь [в это время], есть аптечка в каждой машине. Есть вина, все должны остаться на месте, помогать, вытаскивать, как-то откачивать, перевязывать, помогать скорой помощи, потом домой поедете", — сказал Лайфу Жириновский.
Он также заметил, что постарается внести изменения в законодательство о том, чтобы все участники ДТП — и водители, и пассажиры — оставались на месте, дожидались полиции и скорой помощи, давали показания и только потом уезжали, когда увезут раненых и погибших.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП на дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водителя "майбаха" отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля.
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