Жириновский раскритиковал Собчак за поспешный отъезд с места смертельного ДТП под Сочи

Жириновский раскритиковал Собчак за оставление места смертельного ДТП под Сочи. Видео © LIFE

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал громкое ДТП под Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак. Парламентарий раскритиковал звезду за то, что сразу после аварии она продолжила путь в аэропорт.

"Там, может быть, 15 минут решают роль! Скорая помощь могла приехать через полчаса — оказывайте помощь [в это время], есть аптечка в каждой машине. Есть вина, все должны остаться на месте, помогать, вытаскивать, как-то откачивать, перевязывать, помогать скорой помощи, потом домой поедете", — сказал Лайфу Жириновский.