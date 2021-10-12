Собчак прибыла на допрос по делу о смертельном ДТП под Сочи
Ранее в МВД рассказали, что телеведущую вызовут на допрос в качестве свидетеля.
Фото © ТАСС / Виноградов Сергей
Телеведущая Ксения Собчак прибыла на допрос к следователю МВД по делу о резонансном ДТП под Сочи, в результате которого погиб один человек. Эту информацию Лайфу подтвердил источник. Собчак допрашивают в качестве свидетеля.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водителя "Майбаха" отправили под домашний арест, а телеведущую вызовут на допрос как свидетеля.
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