ДТП с Собчак в Сочи: хронология и последствия ночной аварии по дороге в аэропорт История о смертельной аварии с участием светской дивы и журналистки с каждым часом обрастает новыми подробностями. Лайф собрал всё самое важное о ДТП. 11 октября, 16:32 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пименов Роман, Shutterstock

Хронология аварии

Первые сообщения о том, что автомобиль, в котором находилась Собчак, попал в аварию, в результате которой погибли люди, появились в районе 12 часов дня в воскресенье. Само ДТП, судя по кадрам с последствиями случившегося, произошло в тёмное время суток. По данным источников Лайфа, в районе 21 часа субботы.

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП. Видео © t.me / SHOT

Как выяснилось позднее, произошло всё на дороге Адлер — Красная Поляна. Водитель автомобиля Mercedes S 500, в котором и находилась Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате скончалась ехавшая во второй машине пассажирка, вторую девушку доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Известно, что после случившегося светская львица вызвала такси и продолжила свой путь.

Первое объяснение Собчак

Через несколько часов после трагедии в инстаграме Ксении Собчак появился пост о том, что делает её счастливой. Об аварии в нём ни слова, зато она прорекламировала один из брендов одежды. Правда, потом пост был удалён.

Ксения Собчак продолжала хранить молчание о случившемся более 18 часов, пока история не приобрела в СМИ вид снежного кома. Тогда она решила выступить с заявлением, опубликовав пост в своём телеграм-канале.

При этом Собчак рассказала, что у неё самой и её ассистентки зафиксировано сотрясение мозга. Машина принадлежала не ей, а, вероятно, организаторам мероприятия в Сочи, откуда она ехала. Самой ведущей тут же предложили госпитализацию в больницу курортного города, но она отказалась. Такси в аэропорт с места аварии ей вызвала ассистентка. А предварительно её директор вызвал скорую и сходил посмотреть, может ли команда Собчак помочь людям в другой машине.

Объяснения водителя

После того как информация о ДТП просочилась в СМИ, появились показания Олега Цоя — водителя того самого "мерседеса". Он рассказал, что взял пассажиров — двух девушек и одного мужчину — в "Розе хутор" после мероприятия и поехал по заказу в аэропорт. Севшие в машину Собчак и его помощники не подгоняли его. Он сам выехал на встречную полосу, там врезался в "фольксваген" и отскочил в автобус. В отношении Цоя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека".

Собчак в аэропорту

Ещё через несколько часов были опубликованы кадры из аэропорта в Сочи, где журналистка выходит из лифта и, держась за голову, проходит на посадку в самолёт.

Собчак попала в объективы камер в аэропорту Сочи спустя полчаса после смертельного ДТП. Видео © t.me / SHOT

Свидетели ДТП

Пока Собчак летела домой, сотрудники скорой помощи и ГИБДД разбирались с последствиями аварии. В СМИ появились и рассказы очевидца трагедии, который помогал пострадавшим в ДТП.

Буквально минут через пять я проезжал мимо этой аварии вчера. Ксению Собчак не видно было. Скорее всего, она уже в этот момент удалилась Оганес Свидетель ДТП с Ксенией Собчак

Как сообщает телеграм-канал Mash, другой очевидец — Рустам — рассказал, что он в первые минуты после случившегося остановился, выбежал из машины и прощупывал пульс у пострадавших в "фольксвагене". Он подбежал к водителю, которого из-за удара выбросило из машины, тот кричал: "Не трогайте, у меня всё болит, не трогайте, пожалуйста, не трогайте!" Собчак в это время на месте, по его словам, уже не было.

Собчак снова объясняется

Волна хайпа тем временем возросла с новой силой. Продолжали обсуждаться предположения, что светская дива подгоняла водителя, чтобы после одного из мероприятий, где она была ведущей, успеть на самолёт и не выходить из графика, ведь ей якобы нужно было лететь дальше в США. Оксану Садовник, вторую пострадавшую, которую госпитализировали, некоторые СМИ объявили погибшей. Позднее, во втором своём посте, все эти слухи Собчак опровергла.

Что же касается самого водителя "мерседеса", то он признал вину, его отправили под домашний арест. Участники ДТП привлечены в качестве свидетелей, в том числе и Ксения Собчак.

Материал дополняется.

Авторы Алексей Соков