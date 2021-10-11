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ДТП с Собчак в Сочи: хронология и последствия ночной аварии по дороге в аэропорт

История о смертельной аварии с участием светской дивы и журналистки с каждым часом обрастает новыми подробностями. Лайф собрал всё самое важное о ДТП.

11 октября, 16:32
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пименов Роман, Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Пименов Роман, Shutterstock

Хронология аварии

Первые сообщения о том, что автомобиль, в котором находилась Собчак, попал в аварию, в результате которой погибли люди, появились в районе 12 часов дня в воскресенье. Само ДТП, судя по кадрам с последствиями случившегося, произошло в тёмное время суток. По данным источников Лайфа, в районе 21 часа субботы.

Ксения Собчак попала в смертельное ДТП. Видео © t.me / SHOT

Как выяснилось позднее, произошло всё на дороге Адлер — Красная Поляна. Водитель автомобиля Mercedes S 500, в котором и находилась Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Polo. В результате скончалась ехавшая во второй машине пассажирка, вторую девушку доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Известно, что после случившегося светская львица вызвала такси и продолжила свой путь.

Прокуратура поставила на контроль расследование смертельного ДТП с Собчак

Прокуратура поставила на контроль расследование смертельного ДТП с Собчак

Первое объяснение Собчак

Через несколько часов после трагедии в инстаграме Ксении Собчак появился пост о том, что делает её счастливой. Об аварии в нём ни слова, зато она прорекламировала один из брендов одежды. Правда, потом пост был удалён.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Ксения Собчак продолжала хранить молчание о случившемся более 18 часов, пока история не приобрела в СМИ вид снежного кома. Тогда она решила выступить с заявлением, опубликовав пост в своём телеграм-канале.

Фото © t.me/Кровавая барыня

Фото © t.me/Кровавая барыня

При этом Собчак рассказала, что у неё самой и её ассистентки зафиксировано сотрясение мозга. Машина принадлежала не ей, а, вероятно, организаторам мероприятия в Сочи, откуда она ехала. Самой ведущей тут же предложили госпитализацию в больницу курортного города, но она отказалась. Такси в аэропорт с места аварии ей вызвала ассистентка. А предварительно её директор вызвал скорую и сходил посмотреть, может ли команда Собчак помочь людям в другой машине.

Объяснения водителя

После того как информация о ДТП просочилась в СМИ, появились показания Олега Цоя — водителя того самого "мерседеса". Он рассказал, что взял пассажиров — двух девушек и одного мужчину — в "Розе хутор" после мероприятия и поехал по заказу в аэропорт. Севшие в машину Собчак и его помощники не подгоняли его. Он сам выехал на встречную полосу, там врезался в "фольксваген" и отскочил в автобус. В отношении Цоя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека".

Собчак в аэропорту

Ещё через несколько часов были опубликованы кадры из аэропорта в Сочи, где журналистка выходит из лифта и, держась за голову, проходит на посадку в самолёт.

Собчак попала в объективы камер в аэропорту Сочи спустя полчаса после смертельного ДТП. Видео © t.me / SHOT

Свидетели ДТП

Пока Собчак летела домой, сотрудники скорой помощи и ГИБДД разбирались с последствиями аварии. В СМИ появились и рассказы очевидца трагедии, который помогал пострадавшим в ДТП.

Буквально минут через пять я проезжал мимо этой аварии вчера. Ксению Собчак не видно было. Скорее всего, она уже в этот момент удалилась

Оганес

Свидетель ДТП с Ксенией Собчак

Как сообщает телеграм-канал Mash, другой очевидец — Рустам — рассказал, что он в первые минуты после случившегося остановился, выбежал из машины и прощупывал пульс у пострадавших в "фольксвагене". Он подбежал к водителю, которого из-за удара выбросило из машины, тот кричал: "Не трогайте, у меня всё болит, не трогайте, пожалуйста, не трогайте!" Собчак в это время на месте, по его словам, уже не было.

Собчак снова объясняется

Волна хайпа тем временем возросла с новой силой. Продолжали обсуждаться предположения, что светская дива подгоняла водителя, чтобы после одного из мероприятий, где она была ведущей, успеть на самолёт и не выходить из графика, ведь ей якобы нужно было лететь дальше в США. Оксану Садовник, вторую пострадавшую, которую госпитализировали, некоторые СМИ объявили погибшей. Позднее, во втором своём посте, все эти слухи Собчак опровергла.

Фото © t.me/Кровавая барыня

Фото © t.me/Кровавая барыня

Что же касается самого водителя "мерседеса", то он признал вину, его отправили под домашний арест. Участники ДТП привлечены в качестве свидетелей, в том числе и Ксения Собчак.

Материал дополняется.

Автоюрист оценил вероятность привлечения Собчак к ответственности за ДТП в Сочи

Автоюрист оценил вероятность привлечения Собчак к ответственности за ДТП в Сочи

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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