МВД: Задержанного ректора Шанинки подозревают в хищении более 21 млн рублей
Отмечается, что в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте фигуранта дела.
Сергей Зуев. Фото © Facebook / Шанинка
В МВД России подтвердили задержание ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), известной как Шанинка, Сергея Зуева. Его подозревают в хищении более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития". Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".
Отмечается, что Зуева уже допросили в качестве подозреваемого по делу. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте ректора Шанинки.
Ранее о задержании Зуева сообщили СМИ. К слову, проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью.
Лайф рассказывал, что экс-заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям. Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей. 7 октября Ракову арестовали.
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