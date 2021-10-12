МВД: Задержанного ректора Шанинки подозревают в хищении более 21 млн рублей

В МВД России подтвердили задержание ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН), известной как Шанинка, Сергея Зуева. Его подозревают в хищении более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития". Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".

Отмечается, что Зуева уже допросили в качестве подозреваемого по делу. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте ректора Шанинки.