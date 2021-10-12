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Путин: Инфляция в 2021 году превысит прогнозный уровень

По словам главы государства, несмотря на то что экономика в целом вышла на докризисный уровень, остаётся ещё достаточно проблем.

12 октября, 13:04
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

По итогам 2021 года инфляция в России превысит прогнозный уровень в 5,8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Глава государства напомнил, что экономика страны в целом восстановилась до докризисного уровня, однако осталось ещё достаточно проблем, включая инфляцию.

"Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%", — сказал Путин.

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А ранее Владимир Путин назвал три ключевых приоритета в бюджете. Кроме того, президент подчеркнул, что особого внимания парламентариев требуют проблемы здравоохранения, образования, в жилищной политике, экологии.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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