Путин: Инфляция в 2021 году превысит прогнозный уровень

По словам главы государства, несмотря на то что экономика в целом вышла на докризисный уровень, остаётся ещё достаточно проблем.

По итогам 2021 года инфляция в России превысит прогнозный уровень в 5,8%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

Глава государства напомнил, что экономика страны в целом восстановилась до докризисного уровня, однако осталось ещё достаточно проблем, включая инфляцию.

"Инфляция в этом году превысит прогнозный уровень в 5,8%", — сказал Путин.