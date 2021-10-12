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Путин предложил с 2022 года индексировать маткапитал по фактической инфляции

Глава государства также обратил внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для этих целей.

12 октября, 13:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал не по прогнозной, а по фактический инфляции. Такую инициативу глава государства озвучил на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

"Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год",  заявил Путин.

В Госдуме предложили втрое увеличить размер маткапитала за второго ребёнка

В Госдуме предложили втрое увеличить размер маткапитала за второго ребёнка

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в 2022 году размер материнского капитала на первого ребёнка составит 503 237 рублей, а в 2024 году — 544 301 рубль. В случае рождения второго и последующих детей в 2022 году выплата составит 665 009 рублей, а к 2024 году вырастет до 719 274 рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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