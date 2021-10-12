Путин предложил с 2022 года индексировать маткапитал по фактической инфляции

Президент РФ Владимир Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал не по прогнозной, а по фактический инфляции. Такую инициативу глава государства озвучил на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.

"Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", — заявил Путин.