Путин предложил с 2022 года индексировать маткапитал по фактической инфляции
Глава государства также обратил внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для этих целей.
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Президент РФ Владимир Путин предложил с 2022 года индексировать материнский капитал не по прогнозной, а по фактический инфляции. Такую инициативу глава государства озвучил на встрече с депутатами Госдумы нового созыва.
"Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год", — заявил Путин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в 2022 году размер материнского капитала на первого ребёнка составит 503 237 рублей, а в 2024 году — 544 301 рубль. В случае рождения второго и последующих детей в 2022 году выплата составит 665 009 рублей, а к 2024 году вырастет до 719 274 рублей.
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