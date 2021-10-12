Ростуризм назвал незаконным требование отелей Турции доплачивать за карантин

Некоторые отели в Турции иногда незаконно требуют плату с находящихся на карантине российских туристов. Эти случаи обсудила с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Согласно правилам, если турист болеет [коронавирусом] на территории Турции, то он бесплатно может пройти карантин. Однако ряд отелей в нарушение правил требуют деньги с туристов. Мы этот вопрос с господином министром проработали", — сообщила Догузова журналистам.

Отметим, что Догузова находится с рабочей поездкой в Турции. Стороны уже подписали программу совместных действий в области туризма. По словам главы Ростуризма, турецкие коллеги проделали огромную работу по антиковидным мерам.

"Все жалобы и обращения, которые я получаю по обратной связи от наших туристов, обсудили с турецким коллегой. Наши туристы должны знать, куда обращаться в экстренных случаях", — добавила Догузова.