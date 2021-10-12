Путин поручил отразить в бюджете инициативы "Народной программы" "Единой России"

Глава государства попросил партию взять под контроль доведение этих проектов до результата в обозначенные сроки.

Лидер РФ Владимир Путин заявил о необходимости в полном объёме отразить в бюджете инициативы "Народной программы" "Единой России". На встрече с депутатами Госдумы нового созыва глава государства напомнил, что партия шла на выборы со сформированной на основе предложений жителей регионов страны программой.

"Фракции нужно взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки", — сказал Путин.