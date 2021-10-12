Путин поручил отразить в бюджете инициативы "Народной программы" "Единой России"
Глава государства попросил партию взять под контроль доведение этих проектов до результата в обозначенные сроки.
Фото © Kremlin.ru
Лидер РФ Владимир Путин заявил о необходимости в полном объёме отразить в бюджете инициативы "Народной программы" "Единой России". На встрече с депутатами Госдумы нового созыва глава государства напомнил, что партия шла на выборы со сформированной на основе предложений жителей регионов страны программой.
"Фракции нужно взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки", — сказал Путин.
Напомним, сегодня состоялось первое заседание Госдумы нового созыва. Председателем нижней палаты парламента снова избран Вячеслав Володин. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков от фракции "Единая Россия" и Иван Мельников от КПРФ. Вице-спикерами избраны Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Сергей Неверов, Алексей Гордеев, Шолбан Кара-оол, Борис Чернышов, Александр Бабаков и Владислав Даванков.
Комментариев: 0