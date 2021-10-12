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Опубликовано 12 октября 2021, 15:52

Путин рассказал, что объединяет депутатов Госдумы нового созыва

По словам российского лидера, каждый из избранных парламентариев стремится работать в интересах России, ради повышения благополучия и качества жизни людей.

Президент России Владимир Путин выступил с напутственным словом перед депутатами Госдумы восьмого созыва, которые ранее во вторник провели своё первое пленарное заседание. По словам главы государства, всех избранных парламентариев, которые присутствуют сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, объединяет стремление работать в интересах России, ради повышения благополучия и качества жизни людей.

"Рассчитываю, что вы будете повышать высокий кредит доверия ежедневной работой. Безусловно, вы будете стремиться реализовывать свои обещания, программы. Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с национальными целями развития. Вы сами увидели, что результат гораздо выше, когда мы объединяем усилия", добавил в обращении к депутатам российский лидер.

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Как ранее сообщал Лайф, сегодня, 12 октября, прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов.

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Фото © Пресс-служба Государственной думы

Марина Калегина
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