Путин рассказал, что объединяет депутатов Госдумы нового созыва

Президент России Владимир Путин выступил с напутственным словом перед депутатами Госдумы восьмого созыва, которые ранее во вторник провели своё первое пленарное заседание. По словам главы государства, всех избранных парламентариев, которые присутствуют сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, объединяет стремление работать в интересах России, ради повышения благополучия и качества жизни людей.

"Рассчитываю, что вы будете повышать высокий кредит доверия ежедневной работой. Безусловно, вы будете стремиться реализовывать свои обещания, программы. Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с национальными целями развития. Вы сами увидели, что результат гораздо выше, когда мы объединяем усилия", — добавил в обращении к депутатам российский лидер.