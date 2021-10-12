Путин рассказал, что объединяет депутатов Госдумы нового созыва

Президент России Владимир Путин выступил с напутственным словом перед депутатами Госдумы восьмого созыва, которые ранее во вторник провели своё первое пленарное заседание. По словам главы государства, всех избранных парламентариев, которые присутствуют сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, объединяет

"Рассчитываю, что вы будете повышать высокий кредит доверия ежедневной работой. Безусловно, вы будете стремиться реализовывать свои обещания, программы. Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с национальными целями развития. Вы сами увидели, что результат гораздо выше, когда мы объединяем усилия", — добавил в обращении к депутатам российский лидер.