Путин поручил за месяц разработать дополнительные меры соцподдержки

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ в течение месяца разработать дополнительные предложения по мерам социальной поддержки граждан. Об этом он заявил во время встречи с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле.

"Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан", — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что это востребовано в условиях повышенной инфляции. Соответствующие предложения будут рассмотрены на совещании с российским лидером в ближайшее время.