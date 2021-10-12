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Путин поручил за месяц разработать дополнительные меры соцподдержки

Российский лидер отметил, что представители власти всегда внимательно относятся к тем, кому нужна помощь государства.

12 октября, 13:02
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66887/photos/66798" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ в течение месяца разработать дополнительные предложения по мерам социальной поддержки граждан. Об этом он заявил во время встречи с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле.

"Мы всегда внимательно относимся к тем, кому нужна поддержка государства. В этом году мы осуществили единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки наших граждан", — сказал российский лидер.

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Путин подчеркнул, что это востребовано в условиях повышенной инфляции. Соответствующие предложения будут рассмотрены на совещании с российским лидером в ближайшее время.

Ранее президент РФ назвал три ключевых приоритета в бюджете. Кроме того, он подчеркнул, что особого внимания парламентариев требуют проблемы здравоохранения, образования, в жилищной политике, экологии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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