Комики лишились работы и словили волну хейта за неудачную шутку про осетинский пирог

Осетинского комика Арину Лолаеву захейтили и уволили с работы за шутку годичной давности. Видео © Instagram / arianalolaeva

Стендап-комик из Осетии Арина Лолаева подверглась хейту в Сети, а также была уволена с работы из-за неудачной шутки про осетинский пирог. Она прозвучала год назад на шоу Roast Battle – 2020. Видеозаписи выступления вызвали резонанс в Интернете только сейчас, из-за чего на Лолаеву и обрушилась волна негодования.

После случившегося девушка записала видео с извинениями, на котором в слезах говорит о том, что с ней серьёзно поговорили и "объяснили всё".

"Я совершила непоправимую ошибку. Я это осознала в полной мере, и я ни в коем случае не обороняюсь, я максимально открыто говорю о том, что я сейчас чувствую. <...> Я осознала весь масштаб трагедии и тот уровень урона колоссальный, который я нанесла и себе, и всем близким, и всем, кто увидел это видео. Это всё сугубо по моей вине, по моей неосторожности и ужасающей глупости", — говорит комик на видео.

Лолаева отметила, что воспитывалась не в традиционной среде, что, по её мнению, повлияло "на необдуманные поступки". Она добавила, что уже понесла наказание за своё поведение: девушка осталась без работы, от неё отвернулись многие люди и она "потеряла родину". Комик добавила, что никогда никого не хотела обидеть, никому не желала плохого, но что случилось — то случилось. Последнее, чего бы девушка хотела, — быть врагом для своего народа. Арина призналась, что безумно раскаивается, ей "дико жаль".

Отметим, что выступала Лолаева вместе с другим комиком — Александром Ни, который и озвучил шутку, вызвавшую негодования. При этом большая часть монолога стендапера в стиле "прожарки" в адрес своей коллеги по цеху была построена именно на национальной принадлежности девушки. Ни также принёс извинения за шутку, указав, что "морально уничтожен" после произошедшего.

Стендап-комика Сашу Ни захейтили за шутку годичной давности. Видео © Instagram / nee_ae

"Это призыв ко всему сообществу. Нужно с пониманием относиться к тому, какого рода контент мы выкладываем. Я призываю всех следить за своими словами. Я этим буду заниматься, но уже не в публичном поле, потому что я отменил все свои выступления. Я больше, скорее всего, не буду появляться ни в каких проектах", — сообщил комик.