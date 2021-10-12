Комики лишились работы и словили волну хейта за неудачную шутку про осетинский пирог
Стендаперша Арина Лолаева опубликовала видео с извинениями, отметив, что с ней серьёзно поговорили и "объяснили всё". А коллега девушки Саша Ни заявил, что "морально уничтожен".
Фото © Instagram / standUp_cafe / instagram / standUp_cafe
Осетинского комика Арину Лолаеву захейтили и уволили с работы за шутку годичной давности. Видео © Instagram / arianalolaeva
Стендап-комик из Осетии Арина Лолаева подверглась хейту в Сети, а также была уволена с работы из-за неудачной шутки про осетинский пирог. Она прозвучала год назад на шоу Roast Battle – 2020. Видеозаписи выступления вызвали резонанс в Интернете только сейчас, из-за чего на Лолаеву и обрушилась волна негодования.
После случившегося девушка записала видео с извинениями, на котором в слезах говорит о том, что с ней серьёзно поговорили и "объяснили всё".
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"Я совершила непоправимую ошибку. Я это осознала в полной мере, и я ни в коем случае не обороняюсь, я максимально открыто говорю о том, что я сейчас чувствую. <...> Я осознала весь масштаб трагедии и тот уровень урона колоссальный, который я нанесла и себе, и всем близким, и всем, кто увидел это видео. Это всё сугубо по моей вине, по моей неосторожности и ужасающей глупости", — говорит комик на видео.
Лолаева отметила, что воспитывалась не в традиционной среде, что, по её мнению, повлияло "на необдуманные поступки". Она добавила, что уже понесла наказание за своё поведение: девушка осталась без работы, от неё отвернулись многие люди и она "потеряла родину". Комик добавила, что никогда никого не хотела обидеть, никому не желала плохого, но что случилось — то случилось. Последнее, чего бы девушка хотела, — быть врагом для своего народа. Арина призналась, что безумно раскаивается, ей "дико жаль".
Отметим, что выступала Лолаева вместе с другим комиком — Александром Ни, который и озвучил шутку, вызвавшую негодования. При этом большая часть монолога стендапера в стиле "прожарки" в адрес своей коллеги по цеху была построена именно на национальной принадлежности девушки. Ни также принёс извинения за шутку, указав, что "морально уничтожен" после произошедшего.
Стендап-комика Сашу Ни захейтили за шутку годичной давности. Видео © Instagram / nee_ae
"Это призыв ко всему сообществу. Нужно с пониманием относиться к тому, какого рода контент мы выкладываем. Я призываю всех следить за своими словами. Я этим буду заниматься, но уже не в публичном поле, потому что я отменил все свои выступления. Я больше, скорее всего, не буду появляться ни в каких проектах", — сообщил комик.
По его словам, он также лишился работы и с ним перестали общаться многие люди. Молодой человек подчеркнул, что он не плохой, а просто совершил ошибку. Он полностью признаёт вину и просит отнестись к нему с пониманием.
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Ранее Лайф рассказывал, что в конце июля полицейские задержали комика Идрака Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из его выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение.
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