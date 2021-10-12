Путин призвал депутатов Госдумы разъяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса

Российский лидер отметил, что во многих регионах сейчас идёт рост заражения, и прививка способна спасти людей от тяжёлого течения болезни.

Президент Владимир Путин призвал депутатов Госдумы "активно, но терпеливо" объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил на встрече с парламентариями восьмого созыва, которая проходит во вторник в Кремле.

"Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе, вести просветительскую работу, выступать в средствах массовой информации. Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям, это очень важно. Нам нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни", — отметил в своём обращении к депутатам российский лидер.

Путин отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается, во многих регионах сейчас идёт рост заражения.