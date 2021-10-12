Путин призвал депутатов Госдумы разъяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса
Российский лидер отметил, что во многих регионах сейчас идёт рост заражения, и прививка способна спасти людей от тяжёлого течения болезни.
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Президент Владимир Путин призвал депутатов Госдумы "активно, но терпеливо" объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил на встрече с парламентариями восьмого созыва, которая проходит во вторник в Кремле.
"Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе, вести просветительскую работу, выступать в средствах массовой информации. Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям, это очень важно. Нам нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни", — отметил в своём обращении к депутатам российский лидер.
Путин отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается, во многих регионах сейчас идёт рост заражения.
"Спасти людей от инфицирования, тяжёлого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать её темпы", — добавил президент.
Напомним, что сегодня, 12 октября, прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов.
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