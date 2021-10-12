Петербуржец взял миллионный кредит на киллера для бывшей жены

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, который пытался нанять киллера для убийства бывшей жены. С необычной просьбой 54-летний работник автобусного парка обратился к знакомому, которому в качестве вознаграждения предложил 1,5 миллиона. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Северной столице.

Отмечается, что план расправы над бывшей супругой созрел у мужчины ещё весной текущего года. "Исполнителю" он передал необходимые сведения о женщине, а также аванс в размере 300 тысяч рублей. Однако "киллер" решил обратиться в региональное управление МВД РФ, рассказав о готовящемся преступлении, после чего сотрудники полиции начали проводить оперативно-разыскные мероприятия.

"29 сентября 2021 года подозреваемый с целью исключения возможности привлечения его к уголовной ответственности за совершение убийства передал соучастнику информацию с возможными датами совершения преступления, когда у него будет алиби, и номер телефона, на который в качестве подтверждения совершения убийства необходимо будет отправить сообщение, содержащее рекламу оказания стоматологических услуг, а также потребовал предоставить фотографию убитой женщины", — уточнили в СК.

Встреча "киллера" и кровожадного экс-мужа состоялась 11 октября. Увидев фотографию с инсценировкой убийства, мужчина поверил в то, что бывшей супруги уже нет в живых, и передал "исполнителю" оставшуюся часть обещанного вознаграждения. После этого он был задержан сотрудниками уголовного розыска, решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник, для оплаты услуг "киллера" мужчине пришлось взять кредит в миллион рублей.