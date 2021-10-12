Пьяный житель Новороссийска изрезал сына экс-сожительницы, заступившегося за мать

Житель Новороссийска изрезал ножом 16-летнего подростка во время ссоры с его матерью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

В состоянии алкогольного опьянения 35-летний гражданин одного из государств Центральной Азии пришёл домой к своей бывшей сожительнице. Когда женщина вернулась с работы, между ними возник конфликт, Некрузшох поднял на экс-возлюбленную руку. За пострадавшую вступился её сын-подросток. Парень попытался выпроводить пьяного неадеквата из квартиры.

"В ответ на это гость нанёс подростку не менее пяти ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство несовершеннолетнего, обвиняемый не смог, поскольку потерпевший смог убежать", — говорится в релизе.

Отмечается, что женщина вызвала на место происшествия сотрудников правоохранительных органов и бригаду скорой помощи. Подростка увезли в реанимацию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Кроме того, телеграм-канал SHOT утверждает, что на обвиняемого уже писали заявление о нападении. В прошлый раз мужчина набросился на 15-летнего парня — сына другой своей бывшей сожительницы. Её он также иногда навещает. По мнению следователей, пострадавших от рук обвиняемого может быть больше, эта версия сейчас проверяется.