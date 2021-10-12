В Свердловской области вводят QR-коды для посещения общественных мест

Необходимость предоставлять QR-код о вакцинации или перенесённом коронавирусе будет введена в Свердловской области с 8 ноября. Об этом в "Инстаграме" сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

При этом такие меры с 25 октября заработают для чиновников регионального и муниципального уровней. Если за полгода у них не окажется цифрового кода, таких работников будут отстранять. Среди учреждений — музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, с 8 ноября к ним добавятся театры и филармонии, концертные площадки, кинотеатры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.