В Свердловской области вводят QR-коды для посещения общественных мест
С 25 октября такая мера начнёт действовать для чиновников, а для всех остальных граждан — с 8 ноября.
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Необходимость предоставлять QR-код о вакцинации или перенесённом коронавирусе будет введена в Свердловской области с 8 ноября. Об этом в "Инстаграме" сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
При этом такие меры с 25 октября заработают для чиновников регионального и муниципального уровней. Если за полгода у них не окажется цифрового кода, таких работников будут отстранять. Среди учреждений — музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, с 8 ноября к ним добавятся театры и филармонии, концертные площадки, кинотеатры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.
Куйвашев заметил, что запас вакцины в области достаточный, и призвал всех привиться от ковида.
Напомним, это далеко не первый российский регион, ужесточающий ограничения из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Соответствующие решения уже были приняты в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской, Ульяновской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Хакасии, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Мордовии и Севастополе. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области, в Подмосковье и на Алтае, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения. В Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды, а в Башкирии невакцинированных пожилых отправили на самоизоляцию.
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