Найдена связь между плохой гигиеной полости рта и тяжёлым течением ковида

Учёные из Американского кардиологического колледжа в ходе совместного исследования с представителями Египетского общества кардиологов выявили, что плохая гигиена полости рта способствует протеканию коронавируса в тяжёлой форме. Итоги работы размещены на сайте Американской ассоциации содействия развитию науки.

В ходе исследования научные сотрудники оценивали состояние здоровья полости рта, уровень тяжести симптомов коронавируса, а также состояние C-реактивного белка (СРБ — высокочувствительный показатель воспалений и инфекций) и продолжительность выздоровления. В нём участвовало 86 египетских пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с подтверждённым путём ПЦР-тестирования ковидом. Они заполнили специальные анкеты, с помощью которых определялись здоровье полости рта и тяжесть коронавируса.

Учёные выяснили, что плохое состояние ротовой полости коррелировало с повышенными значениями СРБ и долгим выздоровлением. Особенно это коснулось пациентов, у которых были сердечно-сосудистые заболевания. Специалисты объяснили это тем, что ткани полости рта могут функционировать в качестве резервуара для SARS-CoV-2. Тем самым они "создают высокую вирусную нагрузку в полости рта".

"Простые меры, такие как соблюдение надлежащей гигиены полости рта, повышение осведомлённости о важности здоровья полости рта в связи с инфекцией CoViD-19 или системными заболеваниями с помощью СМИ и общественной медицины, регулярные посещения стоматолога, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и использование [антимикробных] жидкостей для полоскания рта [могут помочь] предотвратить или уменьшить тяжесть заболевания CoViD-19", — сказал Ахмед Мустафа Басуони, доктор медицинских наук, консультант по кардиологии Каирского университета и ведущий автор исследования.