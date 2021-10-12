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Екатерина Мизулина опровергла информацию о проверке сериала "Игра в кальмара"

Новым проектом Netflix занимаются психологи, однако никаких заключений они пока не присылали, заметила директор Лиги безопасного интернета.

12 октября, 13:19
<p>Кадр из сериала "Игра в кальмара" © "<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1301710/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a>"</p>

Кадр из сериала "Игра в кальмара" © "Кинопоиск"

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина опровергла проверку в отношении сериала Netflix "Игра в кальмара" в связи с якобы пагубным влиянием на подростков. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Друзья, не приписывайте нам несуществующий функционал, "проверкой" могут заниматься только правоохранительные органы и Роскомнадзор. А мы к ним не обращались по вопросу сериала "Игра в кальмара", — сказано в записи.

Школьники начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара"

Школьники начали повторять кровавые "забавы" из сериала "Игра в кальмара"

При этом она заметила, что если такой запрос есть, то в организации его обдумают. По словам Мизулиной, пока сериал смотрят психологи, никакие материалы они не присылали. Более важным вопросом эксперт обозначила обсуждение с онлайн-кинотеатрами возможности ограничения доступа несовершеннолетним пользователям к просмотру фильмов с рейтингом 18+, хотя и предположила, что это невозможно.

Напомним, в Лиге безопасного интернета ждут заключения экспертов-психологов о пагубном влиянии сериала "Игра в кальмара" на подростков. Поводом для этого послужило несколько обращений от родителей, которые считают, что у детей возникнет желание повторить сцены из сериала.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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