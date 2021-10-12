Екатерина Мизулина опровергла информацию о проверке сериала "Игра в кальмара"

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина опровергла проверку в отношении сериала Netflix "Игра в кальмара" в связи с якобы пагубным влиянием на подростков. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Друзья, не приписывайте нам несуществующий функционал, "проверкой" могут заниматься только правоохранительные органы и Роскомнадзор. А мы к ним не обращались по вопросу сериала "Игра в кальмара", — сказано в записи.

При этом она заметила, что если такой запрос есть, то в организации его обдумают. По словам Мизулиной, пока сериал смотрят психологи, никакие материалы они не присылали. Более важным вопросом эксперт обозначила обсуждение с онлайн-кинотеатрами возможности ограничения доступа несовершеннолетним пользователям к просмотру фильмов с рейтингом 18+, хотя и предположила, что это невозможно.