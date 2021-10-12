МИД: Россия предложила США обоюдно снять все ограничения в работе диппредставительств

В ходе встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд российская сторона предложила обоюдно снять все ограничения, которые Москва и Вашингтон вводили в отношении диппредставительств друг друга.

"Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчёркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", — говорится в сообщении МИД РФ.

Также в МИД Виктории Нуланд заявили, что продолжение конфронтационной линии Вашингтона способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений.