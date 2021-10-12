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В Москве подозреваемый погиб, выпав из окна здания ГСУ МВД

Мужчину подозревали в мошенничестве. Заседание суда по его делу должно было пройти 13 октября.

12 октября, 14:13

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Из здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве выпал мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время выясняются все детали случившегося.

"Сегодня днём из окна здания ГСУ Главного управления МВД по Москве упал мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Он скончался на месте", — передаёт агентство.

Как сообщает портал News-R со ссылкой на информированный источник, подозреваемый был вызван для очной ставки, до этого он находился под домашним арестом. 13 октября должно было состояться очередное заседание суда по его делу.

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"Ожидая процедуры в коридоре, мужчина решил сбежать из здания МВД через окно четвёртого этажа. В результате гражданин упал с большой высоты и получил серьёзные травмы. Его госпитализировали, но, несмотря на старания врачей, от полученных повреждений он скончался в больнице", — сообщил собеседник портала.

А утром 11 октября под окнами жилого дома на севере столицы были найдены тела женщины и двух малолетних детей 2018 и 2021 года рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних". Выяснилось, что в дом на улице Левобережной семья заехала в начале 2021 года. Соседи отзываются о ней только положительно.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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