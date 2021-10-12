Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 21 193 рублей
В последний раз выплаты пожилым жителям столицы повышали в январе — на 3,7 процента.
Фото ©ТАСС/Дмитрий Рогулин
Минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличится до 21 193 рублей в месяц. Величина индексации превышает прогнозируемый уровень инфляции в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.
"С 20 222 до 21 193 рублей в месяц вырастет минимальный размер пенсии с городской доплатой. Таким образом, минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве будет в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством", — говорится в сообщении мэрии.
Там уточнили, что сегодня доплату получают 2,1 миллиона столичных пенсионеров.
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А ранее профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что страховые пенсии с 1 января 2022 года будут проиндексированы на 5,9%, а с 1 апреля выплаты пересчитают на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.
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