Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 21 193 рублей

Минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой увеличится до 21 193 рублей в месяц. Величина индексации превышает прогнозируемый уровень инфляции в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.

"С 20 222 до 21 193 рублей в месяц вырастет минимальный размер пенсии с городской доплатой. Таким образом, минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве будет в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством", — говорится в сообщении мэрии.

Там уточнили, что сегодня доплату получают 2,1 миллиона столичных пенсионеров.