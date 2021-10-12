Собчак вручили повестку о явке к сочинским следователям по делу о смертельном ДТП
Сегодня телеведущая уже приезжала на допрос в качестве свидетеля, но к столичным правоохранителям.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
После допроса по делу о смертельном ДТП в Краснодарском крае следователи МВД вручили телеведущей Ксении Собчак повестку для явки в СУ УВД по Сочи для проведения следственных действий.
"В целях установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, следователи проведут проверку показаний на месте и очную ставку с водителем автомобиля "Мерседес", — отметили в ГУ МВД РФ по Москве.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водителя "майбаха" отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля.
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