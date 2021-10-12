В России допустили появление бесплатного общественного транспорта после 2035 года
Как сообщили в Минтрансе, в разрабатываемую сейчас транспортную стратегию не планируется вносить такую цель.
Фото © ТАСС / Ковалев Пётр
Появление в России полностью бесплатного общественного транспорта возможно, но после 2035 года, так как в разрабатываемую транспортную стратегию до этого периода не планируется вносить такую цель. Об этом рассказал глава департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей.
"Пока на данном этапе в проекте этого тезиса (о бесплатном общественном транспорте. — Прим. Лайфа) нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много ещё нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис", — цитирует его ТАСС.
А ранее министр транспорта России Виталий Савельев в ходе марафона "Новое знание" рассказал, что к 2024 году на всех видах общественного транспорта для идентификации пассажиров будет использоваться биометрия.
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