В России допустили появление бесплатного общественного транспорта после 2035 года

Появление в России полностью бесплатного общественного транспорта возможно, но после 2035 года, так как в разрабатываемую транспортную стратегию до этого периода не планируется вносить такую цель. Об этом рассказал глава департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей.

"Пока на данном этапе в проекте этого тезиса (о бесплатном общественном транспорте. — Прим. Лайфа) нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много ещё нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис", — цитирует его ТАСС.