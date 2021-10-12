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В России допустили появление бесплатного общественного транспорта после 2035 года

Как сообщили в Минтрансе, в разрабатываемую сейчас транспортную стратегию не планируется вносить такую цель.

12 октября, 15:42

Фото © ТАСС / Ковалев Пётр

Появление в России полностью бесплатного общественного транспорта возможно, но после 2035 года, так как в разрабатываемую транспортную стратегию до этого периода не планируется вносить такую цель. Об этом рассказал глава департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей.

"Пока на данном этапе в проекте этого тезиса (о бесплатном общественном транспорте. — Прим. Лайфа) нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много ещё нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис", цитирует его ТАСС.

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А ранее министр транспорта России Виталий Савельев в ходе марафона "Новое знание" рассказал, что к 2024 году на всех видах общественного транспорта для идентификации пассажиров будет использоваться биометрия.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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