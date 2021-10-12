На организованный обществом "Знание" конкурс "Лига лекторов" подано свыше 2,5 тысячи заявок
Самыми активными участниками, более половины из которых от 18 до 35 лет, стали жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.
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Российское общество "Знание" зарегистрировало 2553 заявки на конкурс "Лига лекторов" из более чем 350 городов страны. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе конкурса.
Заявки принимались по восьми направлениям: наука и технологии, культура и искусство, карьера и бизнес, спорт и ЗОЖ, экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, естественные науки, медиа и маркетинг. Самыми активными конкурсантами стали москвичи, петербуржцы, екатеринбуржцы, а также жители Красноярска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Заявки подавали кандидаты и доктора наук, журналисты, писатели, деятели культуры и искусства, победители и финалисты конкурса "Лидеры России", а также лауреаты и послы проекта "Цифровой прорыв" и лауреаты премии Правительства РФ для молодых учёных. При этом возраст более половины из них — от 18 до 35 лет.
"Конкурс "Лига лекторов" призван найти талантливых людей из разных уголков России, которые хотят присоединиться к просветительской деятельности общества "Знание". Конкурс позволит нам выявить лучших — победители получат не только почётный статус лектора общества "Знание", но также доступ к эксклюзивным образовательным программам и возможность отправиться в путешествие по России", — сказал гендиректор общества Максим Древаль.
На следующем этапе конкурсанты представят примеры видеолекций по своим тематикам для оценки экспертным жюри, а на третьем этапе в ноябре 2021 года полуфиналисты выступят офлайн перед аудиторией в своих регионах в рамках просветительских проектов. В итоге будет выбрано 100 финалистов, которые прочитают лекции в ведущих московских вузах, а уже из них выберут 50 победителей. Торжественная церемония награждения состоится 1 декабря.
Ранее Лайф рассказывал, что онлайн-трансляции второго марафона "Новое знание" набрали 110 миллионов просмотров. На вопросы ребят в течение трёх дней отвечали учёные, государственные и общественные деятели, артисты, спортсмены и писатели. Своей лекцией мероприятие поддержал президент Владимир Путин.
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