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Сертификация МС-21 должна пройти в декабре 2021-го, сообщили в Минтрансе

На сегодняшний день всё идёт по плану, заметил замминистра транспорта, что подтвердила Росавиация.

12 октября, 15:37
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1-21#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Maiden_flight_of_MC-21.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Denis Fedorko</a></p>

Фото © Wikipedia / Denis Fedorko

Сертификация самолёта МС-21 может пройти в декабре 2021 года. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чепик.

"У нас плановое окончание сертификации МС-21 — декабрь этого года", — сказал он, уточнив, что Росавиация подтвердила, что пока всё идёт по намеченному плану и в последнем месяце года самолёт должен быть сертифицирован.

В кабине МС-21: как выглядит самый современный российский авиалайнер изнутри

В кабине МС-21: как выглядит самый современный российский авиалайнер изнутри

Напомним, самолёт МС-21 был представлен на МАКС-2021, который состоялся в июле этого года. Испытания лайнера прошли в подмосковном Жуковском. Ожидается, что авиационная промышленность России будет производить по 36 таких самолётов в год. По словам президента РФ Владимира Путина, лайнер выйдет в лучшем качестве, чем планировалось.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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