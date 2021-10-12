Сертификация МС-21 должна пройти в декабре 2021-го, сообщили в Минтрансе
На сегодняшний день всё идёт по плану, заметил замминистра транспорта, что подтвердила Росавиация.
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Сертификация самолёта МС-21 может пройти в декабре 2021 года. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чепик.
"У нас плановое окончание сертификации МС-21 — декабрь этого года", — сказал он, уточнив, что Росавиация подтвердила, что пока всё идёт по намеченному плану и в последнем месяце года самолёт должен быть сертифицирован.
Напомним, самолёт МС-21 был представлен на МАКС-2021, который состоялся в июле этого года. Испытания лайнера прошли в подмосковном Жуковском. Ожидается, что авиационная промышленность России будет производить по 36 таких самолётов в год. По словам президента РФ Владимира Путина, лайнер выйдет в лучшем качестве, чем планировалось.
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