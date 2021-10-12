Сертификация МС-21 должна пройти в декабре 2021-го, сообщили в Минтрансе

Сертификация самолёта МС-21 может пройти в декабре 2021 года. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чепик.

"У нас плановое окончание сертификации МС-21 — декабрь этого года", — сказал он, уточнив, что Росавиация подтвердила, что пока всё идёт по намеченному плану и в последнем месяце года самолёт должен быть сертифицирован.