В скандальную украинскую базу "Миротворец" попала 12-летняя писательница из Луганска

Скандальная украинская база "Миротворец" пополнилась именем 12-летней писательницы из Луганска Фаины Савенковой, которую обвиняют в распространении фейков и домыслов. Об этом рассказал представитель ЛНР Родион Мирошник.

"Украина внесла на "Миротворец" ещё одного "врага" — 12-летнюю писательницу и драматурга Фаину Савенкову из ЛНР. Фаина — автор целого ряда рассказов, пьес и эссе. Она, как обычный ребёнок, пишет о том, что видит", — приводит его слова РИА "Новости".

Помимо распространения фейковых данных девочку обвинили в участии в писательских конкурсах в России. Мирошник также привёл отрывок, написанный Савенковой, где она сравнивает жизнь нынешних детей в Донбассе с тем, что переживали ребята в 1941 году.

"Я живу в Луганске, и мне известно, что такое артобстрел или авианалёт. Половина моей жизни — война. Я не знаю, что чувствовали такие же дети, как я, в том тяжёлом и страшном 41-м, но мне кажется, что это похоже на всё то, что испытывают сейчас дети Луганска и Донецка", — процитировал он кусочек произведения девочки.

Представитель ЛНР заметил, что подобных высказываний очень боятся украинские националисты, ведь на подконтрольной Киеву территории такое слышать совсем не приятно, а внести ребёнка в список "врагов народа" очень просто.