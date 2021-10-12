Задержанный за мошенничество ректор Шанинки Зуев не признаёт вину

Задержанный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев не признаёт свою вину. Об этом сообщил член ОНК Москвы Кирилл Беспалов.

"Зуев заявил, что его задержали накануне в одной из больниц, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием, доставили на допрос, а ближе к полуночи привезли в ИВС", — приводит его слова RT.

Посетивший Зуева в изоляторе на Петровке правозащитник заметил, что задержанный находится в трёхместной камере с двумя соседями: одного взяли по подозрению в незаконном хранении наркотиков, другого — за нанесение телесных повреждений. Вину, по словам Беспалова, Зуев не признаёт. При этом на соседей он не жалуется и лишь просит регулярно измерять ему давление.