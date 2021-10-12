Задержанный за мошенничество ректор Шанинки Зуев не признаёт вину
Он находится в ИВС на Петровке в камере с двумя соседями. Никаких жалоб у фигуранта уголовного дела нет, он лишь просит регулярно измерять давление, сообщил член ОНК.
Сергей Зуев. Фото © Facebook / Шанинка
Задержанный по делу о мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергей Зуев не признаёт свою вину. Об этом сообщил член ОНК Москвы Кирилл Беспалов.
"Зуев заявил, что его задержали накануне в одной из больниц, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием, доставили на допрос, а ближе к полуночи привезли в ИВС", — приводит его слова RT.
Посетивший Зуева в изоляторе на Петровке правозащитник заметил, что задержанный находится в трёхместной камере с двумя соседями: одного взяли по подозрению в незаконном хранении наркотиков, другого — за нанесение телесных повреждений. Вину, по словам Беспалова, Зуев не признаёт. При этом на соседей он не жалуется и лишь просит регулярно измерять ему давление.
Член ОНК также посетил в ИВС и экс-заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову, по делу которой и проходит Зуев. Она просит у сотрудников чаще выдавать кипяток, так как в изоляторе его дают дважды в день, а электророзетки в камерах не работают. Кроме того, заметил правозащитник, и Зуев, и Ракова приятно удивлены качеством питания в изоляторе.
Напомним, о задержании Зуева сегодня, 12 октября, сообщили СМИ. К слову, проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям. Также 6 октября был арестован гражданский муж Раковой. Артура Стеценко подозревают в мошенничестве: по данным следствия, возлюбленная фиктивно устроила его в Фонд новых форм развития образования и с 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей. 7 октября Ракову арестовали.
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