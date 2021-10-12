Путин назначил Михаила Евраева врио главы Ярославской области

"У вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях. Я надеюсь, что все это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке... Я хочу пожелать вам успехов и исхожу из того, что после первых ваших шагов на новом месте работы мы с вами увидимся, поговорим более подробно и обсудим дальнейшую вашу работу на этом месте. Со своей стороны готов буду сделать все для того, чтобы вас поддержать", — отметил Путин.