Путин назначил Михаила Евраева врио главы Ярославской области
Президент уже успел пообщаться с Евраевым по видеосвязи и пожелать ему удачи на новой должности.
Президент России Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. Прежний глава региона Дмитрий Миронов оставил свой пост и стал помощником главы государства.
"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ярославской области Миронова Д.Ю. постановляю назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области", — говорится в сообщении Кремля.
Президент уже успел пообщаться с Евраевым по видеосвязи и пожелать ему удачи на новой должности.
"У вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях. Я надеюсь, что все это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке... Я хочу пожелать вам успехов и исхожу из того, что после первых ваших шагов на новом месте работы мы с вами увидимся, поговорим более подробно и обсудим дальнейшую вашу работу на этом месте. Со своей стороны готов буду сделать все для того, чтобы вас поддержать", — отметил Путин.
Михаил Евраев родился в 1971 году в Ленинграде. С 2004 года занимал должности начальника двух управлений ФАС России. Позже занимал посты замминистра регионального развития РФ и замминистра связи и массовых коммуникаций. В ноябре 2018 назначен на должность замглавы ФАС, с которой ушёл по собственному желанию в феврале 2021.
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