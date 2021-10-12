YouTube заблокировал канал создателя "Мужского государства" за дискриминацию

YouTube заблокировал канал "Блогер, которого вы заслужили", который принадлежит создателю "Мужского государства" Владиславу Позднякову. Такое решение видеохостинг принял из-за "многочисленных или серьёзных нарушений правил в отношении дискриминационных высказываний". На это обратил внимание TJournal.

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Отмечается, что на этом канале Поздняков рассказывал о путешествиях, а последнее видео было загружено в 2019 году. По словам самого создателя "Мужского государства", на ресурсе "отродясь не было никакой дискриминации".

Ранее Лайф рассказывал, что нижегородская прокуратура потребовала запретить "Мужское государство". Дело уже передано судье, однако на данный момент дата заседания не назначена. Самого Позднякова могут обвинить в экстремизме. По словам эксперта, организация необязательно должна быть зарегистрирована юридически, чтобы её могли признать экстремистской.