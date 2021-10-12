YouTube заблокировал канал создателя "Мужского государства" за дискриминацию
Отмечается, что на своей страничке в видеохостинге Владислав Поздняков рассказывал о путешествиях. При этом он уже два года не выкладывал видео.
Фото © Instagram / doktorvladi
YouTube заблокировал канал "Блогер, которого вы заслужили", который принадлежит создателю "Мужского государства" Владиславу Позднякову. Такое решение видеохостинг принял из-за "многочисленных или серьёзных нарушений правил в отношении дискриминационных высказываний". На это обратил внимание TJournal.
Скриншот © LIFE
Отмечается, что на этом канале Поздняков рассказывал о путешествиях, а последнее видео было загружено в 2019 году. По словам самого создателя "Мужского государства", на ресурсе "отродясь не было никакой дискриминации".
Ранее Лайф рассказывал, что нижегородская прокуратура потребовала запретить "Мужское государство". Дело уже передано судье, однако на данный момент дата заседания не назначена. Самого Позднякова могут обвинить в экстремизме. По словам эксперта, организация необязательно должна быть зарегистрирована юридически, чтобы её могли признать экстремистской.
"Мужское государство" известно своими националистическими взглядами. Сторонники движения неоднократно устраивали травлю в Сети и атаковали различные заведения, которые делали рекламу с представителями ЛГБТ или темнокожими людьми. Так, в августе этого года атаке подверглась сеть ресторанов "Тануки", которая была вынуждена обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений о минировании заведений в Москве. Представители "Тануки" считают, что массовую атаку анонимов на их сеть устроило движение "Мужское государство" и лично его лидер Владислав Поздняков. Историю комментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что если имеют место быть какие-либо нарушения закона, то правоохранители должны реагировать.
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