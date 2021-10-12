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Королева Елизавета II впервые предстала на публике с тростью

Монаршая особа посетила Вестминстерское аббатство. Там провели службу по случаю столетия с момента создания Королевского британского легиона.

12 октября, 14:45

Фото © twitter.com/RoyalFamily

Королева Елизавета II в Вестминстерском аббатстве. Видео © Twitter / TheSun

Впервые на официальном публичном мероприятии королева Великобритании Елизавета II появилась с тростью. Об этом сообщает агентство PA. Кадры уже разлетелись по соцсетям. Они опубликованы и в официальном аккаунте британской королевской семьи в "Твиттере".

Монаршая особа пришла на торжественную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, опираясь на палочку. Само мероприятие проходило по случаю столетней годовщины создания Королевского британского легиона. Это благотворительная организация, которая помогает ветеранам вооружённых сил. Отмечается, что Елизавета II выбрала короткий маршрут, чтобы войти в здание.

Ранее бывший повар Елизаветы II рассказал о фруктовой диете королевы. По его словам, у неё есть любимое блюдо, о котором она никому не рассказывает.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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