Путин указал Пашиняну на продуктивность личных встреч
Армянский премьер в свою очередь поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву.
Скриншот видео © LIFE
Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна в Кремле. Видео © LIFE
Российский лидер Владимир Путин принимает в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это четвёртая встреча политиков в 2021 году. Как отметил Путин, с главой армянского кабмина он находится в постоянном контакте по телефону.
"Конечно, личные встречи всегда продуктивнее проходят для достижения нужного результата. Надеюсь, что так будет и на этот раз. Поговорим и формально, и в неформальной обстановке, пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах", — заявил президент.
В свою очередь премьер Армении заметил, что сторонам есть что обсудить, в частности упомянул ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
"Такие частые встречи свидетельствуют о высокой динамике наших отношений и об обоюдном понимании важности наших союзнических стратегических отношений. Конечно же, сейчас у нас в регионе и во всём мире происходят динамичные процессы, и очень важно, чтобы союзники часто встречались и сверяли часы", — указал Пашинян, поблагодарив Путина за приглашение в Москву.
Напомним, лидер РФ и глава кабмина Армении на встрече в столице обсудят, помимо прочего, совместную повестку армяно-российских отношений.
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