Путин указал Пашиняну на продуктивность личных встреч

Встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна в Кремле. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин принимает в Кремле премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это четвёртая встреча политиков в 2021 году. Как отметил Путин, с главой армянского кабмина он находится в постоянном контакте по телефону.

"Конечно, личные встречи всегда продуктивнее проходят для достижения нужного результата. Надеюсь, что так будет и на этот раз. Поговорим и формально, и в неформальной обстановке, пообедаем вместе, обсудим текущие дела, поговорим о перспективах", — заявил президент.

В свою очередь премьер Армении заметил, что сторонам есть что обсудить, в частности упомянул ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

"Такие частые встречи свидетельствуют о высокой динамике наших отношений и об обоюдном понимании важности наших союзнических стратегических отношений. Конечно же, сейчас у нас в регионе и во всём мире происходят динамичные процессы, и очень важно, чтобы союзники часто встречались и сверяли часы", — указал Пашинян, поблагодарив Путина за приглашение в Москву.