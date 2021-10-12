Собчак три часа допрашивали по делу о смертельном ДТП в Сочи
Телеведущая отметила, что в день трагедии выехала в аэропорт заранее и никуда не торопилась, а во время поездки общалась по Zoom.
Фото © Instagram / xenia_sobchak
Собчак дала показания по делу о смертельном ДТП в Сочи и пожаловась на долгий допрос. Видео © Telegram / SHOT
Телеведущая Ксения Собчак дала свидетельские показания по делу о смертельном ДТП в Сочи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Она уже покинула здание ГСУ МВД РФ по Москве, уехав с автомобилем сопровождения.
Собчак рассказала следователям, что в момент аварии общалась по Zoom, а потому совсем не следила за происходящим на дороге. Телеведущая подчеркнула, что не торопила водителя и не слышала, чтобы кто-то ещё из пассажиров это делал, ведь на то не было причин. По её словам, они выехали в аэропорт примерно за один час и 40 минут до вылета, при этом дорога должна была занять меньше часа. Поэтому, как отметила Собчак, она не переживала, что не успеет на рейс, и никуда не спешила, так как посадка проходила через ВИП-терминал и времени было достаточно.
Телеведущая также подчеркнула, что с места аварии уехала только после того, как убедилась, что пострадавшим вызвали скорую. В своём телеграм-канале Собчак пожаловалась на очень долгий, по её мнению, допрос.
"Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к тому, о чём обычно спрашивают свидетелей. <...> С пострадавшими — на связи", — написала она.
Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае вечером 9 октября. "Майбах", в котором ехала телеведущая, выехал на встречку и столкнулся с "фольксвагеном", в результате пассажирка второй машины скончалась, ещё два человека пострадали. Сама Собчак быстро покинула место происшествия и улетела в Москву. Прокуратура поставила на контроль расследование аварии. Позже стало известно, что водителя "майбаха" отправили под домашний арест, а телеведущую вызвали на допрос как свидетеля.
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