Собчак три часа допрашивали по делу о смертельном ДТП в Сочи

Собчак рассказала следователям, что в момент аварии общалась по Zoom, а потому совсем не следила за происходящим на дороге. Телеведущая подчеркнула, что не торопила водителя и не слышала, чтобы кто-то ещё из пассажиров это делал, ведь на то не было причин. По её словам, они выехали в аэропорт примерно за один час и 40 минут до вылета, при этом дорога должна была занять меньше часа. Поэтому, как отметила Собчак, она не переживала, что не успеет на рейс, и никуда не спешила, так как посадка проходила через ВИП-терминал и времени было достаточно.