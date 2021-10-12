Адвокат Кучерена назвал экс-представителя СКР Маркина первопроходцем

Адвокат и член Общественной палаты (ОП) РФ Анатолий Кучерена принёс соболезнования родным и близким бывшего официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина и поделился воспоминаниями о совместной работе. Видео опубликовано на ютуб-канале SHOT.

"Он, конечно, был очень неравнодушный человек ко всему, что происходило, не только в Следственном комитете, но и в целом в нашей стране. Основную свою жизнь и время он, конечно, посвятил именно своей работе в СК, потому что он первый, можно сказать, пионер формирования самой структуры в части взаимодействия СК с журналистами, с общественностью. Он был первопроходцем. И это всегда непросто, это всегда сложно", — сказал Кучерена.

Адвокат отметил, что благодаря Маркину информация стала доступнее, больше стало понимания того, чем занимаются следователи в частности и ведомство в целом. По словам юриста, особенно ему запомнилась быстрота реакции бывшего представителя СК, который комментировал какие-либо публикации практически сразу после их появления. Кучерена также подчеркнул, что Маркин был очень принципиальным человеком, если он был убеждён в правильности своей позиции, то шёл до конца, что достойно уважения.

"Я не со всем соглашался с тем, что говорил Владимир Иванович, но я благодарен тому, что всё-таки нам удавалось спорить с ним, в том числе спорить по каким-то вопросам, в том числе и публично спорить. Но при этом мы с ним не ссорились", — отметил адвокат.

Он добавил, что Маркин был заядлым спортсменом и очень много уделял времени бегу и другим видам физической активности, старался следить за своей формой.