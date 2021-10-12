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В Ивановской области из-за коронавируса запретили банкеты, но не все

А те, кто заселяется в гостиницы, пансионаты и дома отдыха, должны иметь документ о вакцинации, справку о наличии антител или отрицательный ПЦР-тест.

12 октября, 15:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Ивановской области до улучшения эпидситуации запретили проводить банкеты в организациях общественного питания. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

"В организациях общественного питания до улучшения эпидситуации запрещается проведение банкетов, за исключением семейных праздников и поминальных обедов с числом участников до 30 человек", — сказано в записи.

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Также теперь гости гостиниц, пансионатов, домов отдыха и гостевых домов должны предъявить документ о прохождении вакцинации от ковида, справку о наличии антител, выписку из истории болезни либо отрицательный ПЦР-тест. При отсутствии документов граждане обязаны пройти экспресс-тестирование на CoViD-19, заплатив за него.

Кроме того, сохраняется максимальная заполняемость залов в размере 50% от проектной мощности в театрах, кинотеатрах, цирках и на спортивных объектах, а массовые мероприятия в этих местах могут проводиться только при условии 100%-го тестирования на ковид всех участников и гостей. Работодателей обязали еженедельно проводить оценку уровня коллективного иммунитета, и если он ниже 75%, перевести часть работников на удалёнку из числа непривитых и не переболевших. А вот в отношении граждан старше 65 лет, лиц из групп риска и беременных такое требование распространяется в обязательном порядке.

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Напомним, это далеко не первый российский регион, ужесточающий ограничения из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. QR-коды для прохода в заведения ввели в Курской, Свердловской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Пензенской, Ульяновской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Пермском крае, Самарской области, Татарстане, Хакасии, Санкт-Петербурге, Ленобласти, Мордовии и Севастополе. Кроме того, обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Еврейском автономном округе, Приморье, Ростовской области, в Подмосковье и на Алтае, а в Крыму с 11 октября запретили проведение мероприятий с родителями в дошкольных учреждениях и ввели другие ограничения. В Мордовии и Севастополе решили ввести антикоронавирусные QR-коды, а в Башкирии невакцинированных пожилых отправили на самоизоляцию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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