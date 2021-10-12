В Ивановской области из-за коронавируса запретили банкеты, но не все

Также теперь гости гостиниц, пансионатов, домов отдыха и гостевых домов должны предъявить документ о прохождении вакцинации от ковида, справку о наличии антител, выписку из истории болезни либо отрицательный ПЦР-тест. При отсутствии документов граждане обязаны пройти экспресс-тестирование на CoViD-19, заплатив за него.

Кроме того, сохраняется максимальная заполняемость залов в размере 50% от проектной мощности в театрах, кинотеатрах, цирках и на спортивных объектах, а массовые мероприятия в этих местах могут проводиться только при условии 100%-го тестирования на ковид всех участников и гостей. Работодателей обязали еженедельно проводить оценку уровня коллективного иммунитета, и если он ниже 75%, перевести часть работников на удалёнку из числа непривитых и не переболевших. А вот в отношении граждан старше 65 лет, лиц из групп риска и беременных такое требование распространяется в обязательном порядке.