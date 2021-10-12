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Регион
Опубликовано 12 октября 2021, 19:20

Алексей Комиссаров: В Госдуме сделали ставку на молодых и талантливых политиков

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

16 победителей и участников конкурсов "Лидеры России" и "Лидеры России. Политика" были сегодня избраны в руководство думских комитетов.

Назначение победителей и участников конкурса "Лидеры России" на должности заместителей председателей комитетов Госдумы нового созыва подчёркивает растущий запрос на появление новых лиц в политических партиях и омоложение их состава. Об этом сообщил журналистам во вторник генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Алексей Комиссаров.

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Он уточнил, что 16 победителей и участников конкурсов "Лидеры России" и "Лидеры России. Политика" избраны в руководство думских комитетов, причём один — в качестве председателя, а 13 участников программы кадрового резерва вошли в руководящие органы парламента нового созыва. Так, Владимир Иванов и Александр Борисов стали заместителями руководителя фракции "Единой России", Сергей Пахомов, Владимир Гутенёв и Алексей Диденко возглавили комитеты, а Борис Чернышов стал заместителем председателя Госдумы.

"Эти показатели только подчёркивают растущий запрос на появление новых лиц в политических партиях и омоложение их состава. Партии сейчас обновляются и как раз делают ставку на молодых и талантливых политиков, которые есть среди выпускников программы кадрового резерва и победителей проектов платформы "Россия — страна возможностей", — отметил Комиссаров.

Он также обратил внимание, что уже 42 выпускника программы кадрового резерва, которую называют "школой губернаторов", в настоящее время занимают должности глав регионов России. То есть почти половина руководителей субъектов — это слушатели этой программы.

"Мы всегда рады успехам наших участников. Сегодняшние назначения в Госдуме — ещё один повод для гордости", — заключил он.

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Как ранее сообщал Лайф, сегодня, 12 октября, прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов.

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