Зрителям показали трейлер перезапуска фильма "Один дома" от сценариста "Бората"

Студия "Двадцатый век" опубликовала трейлер перезапуска легендарной франшизы "Один дома". Главную роль в картине сыграет 12-летний Арчи Йейтс.

По сюжету герою вновь "придётся" остаться дома одному на новогодние праздники и защищаться от грабителей. Режиссёром ленты стал Дэн Мазер, известный по сценариям к фильмам Саши Барона Коэна "Бруно" и "Борат". В фильме можно будет увидеть Элли Кемпер, Роба Делани и Тимоти С. Саймонса.

Премьера фильма запланирована на 12 ноября. В США его покажут на стриминговом сервисе Disney+, в России же, вероятнее всего, картину можно будет увидеть в кинотеатрах.