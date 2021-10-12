НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Зрителям показали трейлер перезапуска фильма "Один дома" от сценариста "Бората"

Премьера состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+. В России же, вероятно, он выйдет в кинотеатрах.

12 октября, 17:09

Фото © Twitter / 20th Century Studios

Студия "Двадцатый век" опубликовала трейлер перезапуска легендарной франшизы "Один дома". Главную роль в картине сыграет 12-летний Арчи Йейтс.

По сюжету герою вновь "придётся" остаться дома одному на новогодние праздники и защищаться от грабителей. Режиссёром ленты стал Дэн Мазер, известный по сценариям к фильмам Саши Барона Коэна "Бруно" и "Борат". В фильме можно будет увидеть Элли Кемпер, Роба Делани и Тимоти С. Саймонса.

Вышел трейлер новой "Матрицы", и вот как успели постареть главные герои по сравнению с первой частью

Вышел трейлер новой "Матрицы", и вот как успели постареть главные герои по сравнению с первой частью

Премьера фильма запланирована на 12 ноября. В США его покажут на стриминговом сервисе Disney+, в России же, вероятнее всего, картину можно будет увидеть в кинотеатрах.

Ранее Лайф сообщал о выходе русскоязычного трейлера к фильму "Обитель зла. Раккун-сити". Судя по нему, в картине сохранены все традиционные атрибуты франшизы: зомби-собаки, много стрельбы и взрывов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1