Зрителям показали трейлер перезапуска фильма "Один дома" от сценариста "Бората"
Премьера состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+. В России же, вероятно, он выйдет в кинотеатрах.
Фото © Twitter / 20th Century Studios
Студия "Двадцатый век" опубликовала трейлер перезапуска легендарной франшизы "Один дома". Главную роль в картине сыграет 12-летний Арчи Йейтс.
По сюжету герою вновь "придётся" остаться дома одному на новогодние праздники и защищаться от грабителей. Режиссёром ленты стал Дэн Мазер, известный по сценариям к фильмам Саши Барона Коэна "Бруно" и "Борат". В фильме можно будет увидеть Элли Кемпер, Роба Делани и Тимоти С. Саймонса.
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Премьера фильма запланирована на 12 ноября. В США его покажут на стриминговом сервисе Disney+, в России же, вероятнее всего, картину можно будет увидеть в кинотеатрах.
Ранее Лайф сообщал о выходе русскоязычного трейлера к фильму "Обитель зла. Раккун-сити". Судя по нему, в картине сохранены все традиционные атрибуты франшизы: зомби-собаки, много стрельбы и взрывов.
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