Вероника Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями
Опыт главы ФМБА, которая по специальности является врачом-неврологом, оказался востребован у зарубежных коллег.
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Руководитель российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ФМБА.
"Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова выступит независимым экспертом и возглавит Стратегическую и техническую консультативную группу ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними (STAG NCD)", — говорится в сообщении.
Напомним, что Вероника Скворцова по специальности врач-невролог, нейрофизиолог. Она является доктором медицинских наук (1993 год), профессором (1999 год) и членом-корреспондентом РАН (2004). Скворцова создала и возглавила одну из первых в России нейрореанимационных служб в Первой Градской больнице имени Н.И. Пирогова. А в 2001 году её избрали исполнительным директором Всемирной федерации инсульта (WSF). Скворцова даже возглавила Международную экспертную группу по организации медицинской помощи при инсульте. Разработанная группой модель экстренной помощи, основанной на максимально быстрой госпитализации в специализированные инсультные центры, получила 1-й приз Всемирной федерации инсульта и начала внедряться в большинстве стран Европы, а также американо-канадским консорциумом по инсульту.
Ранее Скворцова рассказала, с какой группой крови чаще болеют коронавирусом. При лечении плазмой у пациента и донора этот показатель обязательно должен совпадать.
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