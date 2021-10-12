Вероника Скворцова возглавит группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями

Напомним, что Вероника Скворцова по специальности врач-невролог, нейрофизиолог. Она является доктором медицинских наук (1993 год), профессором (1999 год) и членом-корреспондентом РАН (2004). Скворцова создала и возглавила одну из первых в России нейрореанимационных служб в Первой Градской больнице имени Н.И. Пирогова. А в 2001 году её избрали исполнительным директором Всемирной федерации инсульта (WSF). Скворцова даже возглавила Международную экспертную группу по организации медицинской помощи при инсульте. Разработанная группой модель экстренной помощи, основанной на максимально быстрой госпитализации в специализированные инсультные центры, получила 1-й приз Всемирной федерации инсульта и начала внедряться в большинстве стран Европы, а также американо-канадским консорциумом по инсульту.