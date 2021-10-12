Третий год подряд город Дно Псковской области занял первое место в рейтинге самых матерящихся населённый пунктов в России. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на аналитиков компании Interium.

Так, индекс частоты употребления бранных слов жителями города Дно в Сети составил 1194,68. На второй строчке с показателем 102,03 разместилась Анапа, а на третьем осталась Москва — 101,69.

Отмечается, что специалисты компании в ходе анализа изучили социальные сети, блоги и мессенджеры в поисках нецензурной лексики. В результате они сделали вывод, что уровень брани снизился всего на 8,9%.

Кроме того, в Калининграде индекс использования нецензурной лексики составил 93,59, в Краснодаре — 86,91, в Санкт-Петербурге — 80,61, в Ростове-на-Дону — 65,83. Показатель в Коломне — 64,84, в Екатеринбурге — 64,36, а в Сергиевом Посаде — 64,24.